Thời sự

Người phụ nữ hoảng hốt đến cơ quan công an trình báo mất gần 870 triệu đồng vì “làm nhiệm vụ”

Đức Anh

(NLĐO) - Một phụ nữ ở Gia Lai bị lừa gần 870 triệu đồng sau khi tham gia “làm nhiệm vụ online để nhận quà”

Chiều 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh, điều tra vụ bà Đ.T.T.T. (SN 1961; trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị lừa đảo gần 870 triệu đồng sau khi tham gia "làm nhiệm vụ qua mạng để nhận quà".

Người phụ nữ hoảng hốt đến cơ quan công an trình báo mất gần 870 triệu đồng vì “làm nhiệm vụ” - Ảnh 1.

Trang giả mạo quà tặng YO.DY

Theo trình báo, khoảng 10 giờ ngày 2-9, bà T. nhận tin nhắn Facebook có tên giống thương hiệu thời trang YODY, kèm hình ảnh chiếc vali bắt mắt. Khi hỏi mua, bà được yêu cầu cung cấp số điện thoại, rồi bị dẫn dụ vào nhóm Zalo "tri ân khách hàng".

Tại đây, các đối tượng hướng dẫn bà T. thực hiện "nhiệm vụ online" như đánh giá sản phẩm, chuyển tiền để nhận hoa hồng và quà tặng. Ban đầu, bà T. nghi ngờ, không chuyển tiền nên bị loại khỏi nhóm.

Đến sáng 3-9, bà T. tiếp tục được đưa vào nhóm khác, tiếp tục được dụ dỗ. Tin lời, bà T. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, với tổng số tiền gần 870 triệu đồng. Khi không nhận được hoa hồng và quà như hứa hẹn, bà mới biết bị lừa và trình báo công an.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng thương hiệu YODY để lập Facebook giả mạo, tung chiêu trò tặng quà miễn phí, yêu cầu "làm nhiệm vụ online" để chiếm đoạt tiền.

Tin liên quan

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần.

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

(NLĐO) - Kẻ lừa đảo xây dựng giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả mạo với tên miền truy cập gần giống thật.

Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online": Chiêu trò thao túng tâm lý

Bọn tội phạm công nghệ cao không cần dùng vũ lực vẫn khiến nạn nhân mất hoàn toàn khả năng phản kháng, gia đình họ rơi vào hoảng loạn...

facebook giả mạo phòng cảnh sát hình sự số điện thoại tổng số tiền phòng cảnh sát
