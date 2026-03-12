HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ hoang tin "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả"

Tr.Đức

(NLĐO)- Bà N.T.N. đã đăng tải bài viết với nội dung "Vàng tăng giá, nhiều người mang bán mới phát hiện ra vàng mình mua từ nhiều năm trước tích trữ là vàng giả"

Ngày 12-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, xử lý trường hợp bà N.T.T. (trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Xử phạt người phụ nữ đăng tin vàng giả gây hoang mang dư luận tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện bà N.T.T. (trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Facebook có tên "N.V" để đăng tải bài viết trong nhóm Facebook "Uông Bí 24h" với nội dung "Vàng tăng giá, nhiều người mang bán mới phát hiện ra vàng mình mua từ nhiều năm trước tích trữ là vàng giả".

Nội dung được đăng tải đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ; trong đó có nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh thời gian gần đây. Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng mà còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Làm việc với cơ quan công an, bà N.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. về hành vi sử dụng mạng xã hội facebook để cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận quy định tại Điểm d, Khoản 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

người phụ nữ thông tin sai sự thật mạng xã hội phát hiện vàng giả
