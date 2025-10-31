Nhiều năm bị trào ngược dạ dày, luôn có cảm giác khó nuốt và đầy bụng, chán ăn, không yên tâm với kết quả chẩn đoán từ bệnh viện tuyến trước, chị P.T.Y (49 tuổi) tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định chị có khối u rất to khoảng 10 cm, xâm lấn hết vùng tâm vị ở dạ dày, di căn vào các hạch.

ThS-BS Lê Thanh Quang, Trưởng Khoa Ngoại-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết phương pháp chỉ định trong trường hợp này là phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, đây là vị trí cực kỳ khó khi phẫu thuật. Do thực quản, tâm vị liên quan đến lồng ngực, nếu không cẩn trọng chuẩn xác sẽ rất dễ gây thủng phổi và tim, làm tràn dịch máu màng phổi, màng tim. Chưa kể, khi khâu nối thực quản với ống tiêu hóa, có nguy cơ xì rò cao, cực kỳ khó để điều trị dẫn lưu và cầm máu ở vị trí này.

Trường hợp này nếu không xử trí nhanh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do khối u khá to, các BS phải mở rộng ổ bụng hơn 5cm để lấy khối u dạ dày ra ngoài.

Ca mổ kéo dài suốt 5 giờ và đã thành công. Sau 4 ngày mổ, bệnh nhân được cho ăn qua ống sonde và sau 7 ngày đã ăn qua đường miệng, tiêu hóa bình thường và xuất viện.

Trào ngược dạ dày là một trong những bệnh lý rất thường gặp trong cộng đồng. Từ trào ngược, dịch axit trào lên thực quản, qua tâm vị và gây viêm lâu ngày thành loạn sản tế bào, có khả năng gây ung thư. Vì thế, khi có tình trạng trào ngược dạ dày, người bệnh nên khám, điều trị sớm. Các thói quen cũng nên hạn chế như ăn chua, ăn cay, nhiều dầu mỡ, ăn quá no, thức quá khuya.