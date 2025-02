Người phụ nữ nghèo đánh rơi tiền ngày cận Tết nhận được món quà bất ngờ

Ngày 4-2, đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã sao kê, công khai lên mạng xã hội danh sách 559 nhà hảo tâm ủng hộ người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 27-1 (28 tháng Chạp), chị Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ở xã Vĩnh Thái) nhặt được 1,5 triệu đồng gói trong tờ giấy vở học sinh. Trên giấy ghi những món đồ mua sắm Tết là "chuối + cau trầu" và "rau màu + 10kg nếp".

Công an xã Vĩnh Thái trao trả số tiền bà Hoa đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, chị Thúy đã đem đến Công an xã Vĩnh Thái trình báo, mong tìm lại người đánh rơi.

Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Thái đã xác định số tiền trên của bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thái) đánh rơi nên tìm đến nhà trao trả vào tối cùng ngày.

Công an xã Vĩnh Thái cho biết dù đã biết trước hoàn cảnh của bà Hoa nhưng khi đến nhà bà những ngày cận Tết vẫn không khỏi xót xa.

Công an xã Vĩnh Thái thăm hỏi, trao số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình bà Hoa

"Trong nhà có một cụ già đã lớn tuổi nằm dưới nền nhà (do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao, không đảm bảo an toàn) trước cái rét gần 14 độ C. Một em bé nhỏ tầm lớp 3-4 (là cháu ngoại chị Hoa ra ở cùng chị ăn Tết) và chị Hoa với dáng người tiều tụy" - Công an xã Vĩnh Thái chia sẻ.

Clip trao trả số tiền bà Hoa đánh rơi được đăng tải lên trang Facebook của Công an xã Vĩnh Thái và nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Đến nay, có 559 nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình bà Hoa với số tiền 160 triệu đồng.

Đây là số tiền quá lớn so với dự tính ban đầu của lực lượng Công an xã Vĩnh Thái và gia đình bà Hoa.