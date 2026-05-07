Sức khỏe

Người phụ nữ nuôi 3 cháu nhỏ bật khóc khi lần đầu được khám bệnh miễn phí

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - "Con cái gặp biến cố, một mình tôi nuôi 3 cháu nhỏ nên mỗi lần đau chỉ mua thuốc uống cầm chừng, không còn nghĩ tới chuyện khám bệnh cho mình nữa".

Bà Nguyễn Thị Sang (62 tuổi, ở phường Bình Trưng, TPHCM) chia sẻ sau khi được khám bệnh miễn phí tại ngày đầu ra mắt "Phòng khám Từ Tâm – Vì sức khỏe cộng đồng" của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ngày 7-5. 

Trước đây, bà Sang bị đau nhức khớp gối, phải mua thuốc cầm chừng. Trong ngày ra mắt phòng khám, bà không khỏi xúc động khi được khám miễn phí

Bà Sang cho biết hoàn cảnh khó khăn, 2 người con gặp biến cố, bà phải một mình nuôi ba cháu nhỏ. "Tôi không có đi khám bệnh gì hết. Ở nhà chăm ba đứa cháu nên không đi đâu được. Đau nhức quá thì mua thuốc uống tạm thôi" - bà Sang chia sẻ.

Cuộc sống 4 bà cháu chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân và chủ nhà trọ. Mỗi tháng, gia đình sống trong căn phòng thuê khoảng 2 triệu đồng. Khi đau bệnh, bà thường phải tự mua thuốc uống vì không đủ khả năng đến bệnh viện.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi không giấu được niềm vui khi được bác sĩ trực tiếp thăm khám bệnh

Bà Sang cho biết đang mắc các bệnh xương khớp, trào ngược dạ dày, thường xuyên đau nhức và tê tay chân. Biết được hoàn cảnh, công an khu vực  nơi bà sinh sống đã hỗ trợ đưa bà đến khám tại phòng khám ngay trong ngày ra mắt phòng khám.

"Khi được mời đi khám miễn phí, tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn bệnh viện, bác sĩ và công an khu vực đã hỗ trợ người nghèo như tôi. Các bác sĩ ở đây cũng thăm khám tận tình" - " bà xúc động nói. 

Tương tự, bà Nguyễn Hoàng Phi Yến (62 tuổi, ở phường Bình Trưng) cũng bày tỏ niềm vui khi được khám bệnh miễn phí sau thời gian dài không đủ điều kiện duy trì BHYT.

Bà Nguyễn Hoàng Phi Yến mong rằng mô hình phòng khám này sẽ được nhân rộng và kéo dài để giúp những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như mình 

Bà Yến cho biết từng có BHYT nhưng hai năm nay không còn khả năng đóng phí do tuổi cao, không còn khả năng lao động. Dù thường xuyên đau nhức xương khớp, bà vẫn ngại đi khám vì chi phí cao. "Giờ lớn tuổi rồi, mỗi lần đi khám tốn nhiều tiền nên nhiều khi muốn đi cũng không dám" - bà Yến bày tỏ nỗi niềm.

Sau khi được khám tại phòng khám, bà Yến được chẩn đoán đông cứng khớp. Bà cho rằng mô hình Phòng khám Từ Tâm có ý nghĩa thiết thực, giúp người cao tuổi và người khó khăn giảm gánh nặng chi phí y tế. "Tôi hy vọng mô hình này được duy trì và mở rộng để giúp thêm nhiều người già có nơi khám bệnh miễn phí" - bà Yến kỳ vọng.

Đợt này sẽ có 100 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường Bình Trưng

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết trong đợt ra mắt này, chương trình trao tặng 100 thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Mỗi trường hợp còn được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/năm cho chi phí khám chữa bệnh, chia thành hai lần khám.

Tại lễ ra mắt phòng khám, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao tặng thẻ BHYT

Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng cùng các nhà hảo tâm cũng tài trợ 100 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người cao tuổi. Người bệnh được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để đóng phần đồng chi trả, đồng thời bệnh viện hỗ trợ toàn bộ phần chi phí còn lại.

"Thông thường với các ca mổ đục thủy tinh thể sử dụng thủy tinh thể nhân tạo loại tốt, người bệnh phải đóng thêm từ 2–2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong chương trình này, toàn bộ khoản chi phí phát sinh sẽ được bệnh viện và các đơn vị đồng hành hỗ trợ" - BS Khanh chia sẻ.

BS Khanh cho biết thêm trước mắt, chương trình tập trung hỗ trợ người dân tại phường Bình Trưng, sau đó sẽ mở rộng ra các khu vực lân cận trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng cùng các nhà hảo tâm còn duy trì hoạt động hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, ung thư và các bệnh nan y đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi trường hợp sẽ được trao tặng tiền mặt từ 300.000–500.000 đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực.

Theo thống kê của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, trong năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám bệnh, trung bình mỗi ngày từ 3.000–4.000 lượt khám ngoại trú. Trong đó, khoảng 65% bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên, chủ yếu mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh cơ xương khớp và tiêu hóa.

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?

(NLĐO) - Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình, doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm khám định kỳ cho người lao động.

