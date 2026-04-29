Sức khỏe

Sau phút mặc niệm, gần 200 y bác sĩ xuyên đêm làm điều kỳ diệu cho 6 bệnh nhân

Quang Nhật

(NLĐO) - Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, gần 200 y bác sĩ đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất.

Ngày 29-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Sau phút mặc niệm, gần 200 y-bác sĩ đã làm nên điều kỳ diệu cho 6 bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép thận sau phút mặc niệm người hiến tạng.

Các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 đến 18-4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Trước đó, ngày 15-4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thông tin từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. (44 tuổi, trú tại Huế) đề nghị được hiến tạng sau khi người thân rơi vào tình trạng chết não.

Sau phút mặc niệm, gần 200 y-bác sĩ đã làm nên điều kỳ diệu cho 6 bệnh nhân - Ảnh 2.

Vận chuyển bệnh nhân chết não đến phòng mổ để lấy tạng ghép.

Bệnh nhân T. nhập viện do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng rất xấu. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng lâm sàng không cải thiện.

Ngày 16-4, sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của bệnh viện lập tức báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tìm kiếm những người nhận phù hợp nhất trong danh sách chờ ghép.

Sau phút mặc niệm, gần 200 y-bác sĩ đã làm nên điều kỳ diệu cho 6 bệnh nhân - Ảnh 3.

Theo dõi bệnh nhân sau ghép

Đúng 20 giờ 45 phút cùng ngày, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng đầy xúc động, chiến dịch ghép đa tạng được triển khai đồng loạt tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Suốt đêm, gần 200 cán bộ y tế đã phối hợp khẩn trương, chính xác để chạy đua với thời gian, mang lại sự sống cho các bệnh nhân.

GS-TS Phạm Như Hiệp chia sẻ: "Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất".

Đến nay, bệnh nhân D. (41 tuổi) được ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống tốt, tình trạng ổn định, phân suất tống máu EF đạt trên 60%. 

Bệnh nhân S. (64 tuổi) sau ghép gan cũng đã tỉnh táo, chức năng gan phục hồi tốt, chỉ số bilirubin máu trở về bình thường.

Hai bệnh nhân ghép thận đều hồi phục tích cực, tỉnh táo, ăn uống được, chỉ số creatinin cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu ổn định từ 2,5 đến 3,5 lít mỗi ngày. Đối với hai bệnh nhân bị loét giác mạc nặng, mất thị lực hoàn toàn, sau ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị giác và được xuất viện.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, chỉ trong vòng một tuần, đơn vị đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.

Lần đầu Việt Nam ghép tạng domino: Người nhận gan hiến lại, cứu thêm bệnh nhân

(NLĐO) - Ca ghép tạng domino đầu tiên tại Việt Nam giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống, trong đó có trường hợp vừa nhận tạng, vừa hiến tạng.

Sau thông tin giao dịch một phần gan 1,2-1,5 tỉ đồng, Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép tạng

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quy trình hiến, lấy và ghép tạng, sau khi xuất hiện thông tin về các đường dây môi giới, mua bán tạng trái phép.

Viết tiếp kỳ tích ghép tạng Việt (*): Khát vọng chinh phục

Hàng trăm ca ghép thận thành công tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ khẳng định về chuyên môn mà còn thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng của người thầy thuốc

