Sức khỏe

Một trường hợp cấp cứu hi hữu: Bệnh nhân bị ong chích xuyên giác mạc

Ngân Hà

(NLĐO)- Ong chích vào mắt nguy hiểm không chỉ do dị vật xuyên vào nhãn cầu mà còn bởi độc tố từ nọc, làm tăng nguy cơ viêm nội nhãn, tổn thương giác mạc...

Ngày 27-4, Bệnh viện Mắt VISI (Thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp tổn thương mắt nghiêm trọng do ong ruồi chích trực tiếp vào nhãn cầu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Một trường hợp cấp cứu hi hữu: bệnh nhân bị ong chích xuyên giác mạc - Ảnh 1.

BS.CKII Trần Bá Kiền trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật (Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI)

Bệnh nhân là chị N.T.T.A. (37 tuổi, Vĩnh Long), cho biết buổi chiều khi đang trên đường đón con đi học, một con ong ruồi bất ngờ bay thẳng vào mắt. Ban đầu, bệnh nhân chỉ cảm thấy mắt cộm nhẹ như có dị vật. Tuy nhiên, sau khi về nhà, các triệu chứng xuất hiện ngày càng rõ rệt như xốn mắt, đau nhức, chảy nước mắt liên tục, thị lực giảm nhanh và vùng mắt sưng phù.

Dù chị A. đã đến một số phòng khám tư nhân để xử lý, tình trạng không cải thiện. Nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt VISI (TPHCM) để được thăm khám.

Tại bệnh viện, BS.CKII Trần Bá Kiền, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn cấp cao, Tập đoàn Y khoa VISI, đã trực tiếp thăm khám, ghi nhận thị lực mắt phải của bệnh nhân vẫn đạt 10/10, trong khi mắt trái (mắt bị ong đốt) chỉ còn 3/10, xuất hiện tình trạng đồng tử giãn lớn 7mm, mống mắt teo, mất sắc tố và xuất hiện tủa sau giác mạc. Đáng chú ý, bác sĩ phát hiện một dị vật là ngòi nọc ong dài khoảng 2mm đâm xuyên qua giác mạc và cắm vào tiền phòng mắt. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp.

Ca phẫu thuật lấy dị vật đặc biệt này trực tiếp thực hiện, đã lấy toàn bộ ngòi nọc ong ra ngoài thành công, đồng thời bảo tồn được thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn quan trọng.

Một trường hợp cấp cứu hi hữu: bệnh nhân bị ong chích xuyên giác mạc - Ảnh 2.

BS.CKI Hồ Thị Mai đang tái khám lại cho bệnh nhân sau khi điều trị (Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI)

Chuyên gia cho biết ong hoặc một số côn trùng có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng không chỉ do dị vật xuyên vào nhãn cầu mà còn bởi độc tố từ nọc, làm tăng nguy cơ viêm nội nhãn, tổn thương giác mạc, mống mắt và suy giảm thị lực nếu không được xử trí kịp thời.

Khi bị ong hoặc côn trùng đốt vào mắt, người dân tuyệt đối không tự dụi mắt hay cố lấy dị vật tại nhà. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức kéo dài, nhìn mờ, chảy nước mắt liên tục hoặc sưng đỏ bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám sớm.

Tin liên quan

Cứu nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 hốc mắt

Cứu nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 hốc mắt

(NLĐO) - Nam thanh niên nhập viện với dị vật là hai chiếc đũa cắm sâu vào hai mắt, nguy cơ mất thị lực và đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Nữ du khách Mỹ bất ngờ với chi phí khám mắt 45.000 đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trải nghiệm khám mắt nhanh chóng, không cần đặt lịch và chi phí chỉ 1,7 USD tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng khiến một du khách Mỹ không khỏi ngạc nhiên

Bác sĩ xuyên đêm mở sọ cứu bé trai bị đạn ná bắn vào mắt

(NLĐO) - Sau khi cùng bạn chơi ná bắn chim thì vô tình bé 4 tuổi bị viên vi sắt bắn trúng mắt phải.

