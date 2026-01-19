Người phụ nữ thu mua ve chai có hành động "đốn tim" nhiều người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người phụ nữ thu mua ve chai có hành động "đốn tim" nhiều người

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Nhặt được chiếc túi xách chứa nhiều giấy tờ, tài sản có giá trị, người phụ nữ thu mua ve chai đã lập tức trình báo, mong sớm tìm được người đánh rơi

Trưa 19-1, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã tổ chức trao trả chiếc túi xách chứa nhiều giấy tờ, tài sản quan trọng cho người đánh rơi.

Hành động đẹp của người phụ nữ thu mua ve chai gây cảm động cộng đồng - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Hoa Lý (bên phải) trao trả chiếc túi xách cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Vĩnh Linh

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (SN 1977, ngụ tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) nhặt được 1 túi xách màu đen bên đường.

Bên trong túi xách này có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Hoàng Thị Linh và 1 lắc kim loại màu vàng cùng hơn 8 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, chị Trần Thị Hoa Lý đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh đã tiến hành xác minh và trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh rơi theo đúng quy định.

Theo Công an xã Vĩnh Linh, chị Trần Thị Hoa Lý làm nghề mua thu ve chai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hành động của chị Hoa Lý đã thể hiện lòng trung thực, nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tin liên quan

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Người nhận số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản đã phối hợp với cơ quan công an để trả lại số tiền nhận được

Nhờ công an trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

(NLĐO) - Bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở Hà Tĩnh đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm người trả lại.

Người dân liên hệ công an, trả lại nhiều dây chuyền vàng nhặt được

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã đến cơ quan công an giao nộp tài sản nhặt được, trong đó 2 dây chuyền vàng.

Quảng Trị công an người phụ nữ túi xách vàng tài sản tiền mặt đánh rơi lắc vàng tìm tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo