Kinh tế

Người thuê trọ ở TPHCM được tính giá điện thế nào?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Theo Điện lực TPHCM, để đăng ký định mức sử dụng điện sinh hoạt, người sử dụng điện có thể liên hệ qua tổng đài, website, ứng dụng CSKH EVNHCMC.

Trước tình trạng nhiều người thuê trọ vẫn chưa nắm rõ cách tính giá điện sinh hoạt, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tiếp tục hướng dẫn cụ thể các quy định liên quan đến định mức điện cho người ở trọ, đồng thời khuyến khích người dân chủ động liên hệ ngành điện khi cần hỗ trợ.

Theo ông Bùi Trung Kiên, EVNHCMC, trong nhiều năm qua, ngành điện TPHCM đã nỗ lực thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết đến người thuê trọ, chủ nhà trọ về định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ.

"Để liên hệ với ngành điện TPHCM về các dịch vụ điện nói chung và đăng ký định mức sử dụng điện sinh hoạt đối với người thuê trọ/chủ nhà trọ khách hàng sử dụng điện, người thuê trọ, chủ nhà trọ vui lòng liên hệ qua các kênh sau: Tổng đài CSKH: 1900 545454; Website: cskh.evnhcmc.vn/GiaoDichTrucTuyen/dichvudien/thayDoiDMucSDungDien; Ứng dụng (App) CSKH EVNHCMC trên thiết bị di động; Email: cskh@hcmpc.com.vn và Facebook: Tổng công ty Điện lực TPHCM" - ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

Đại diện EVNHCMC cho biết thêm định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ được áp dụng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và các quy định hiện hành.

Trường hợp cho hộ gia đình thuê, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trong khi đó, với trường hợp cho sinh viên hoặc người lao động thuê phòng trọ nhưng không hình thành hộ gia đình, việc áp dụng định mức được thực hiện theo Thông tư 09/2023 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, nếu người thuê có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và đã đăng ký tạm trú hoặc thường trú tại nơi sử dụng điện, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê có thể ký hợp đồng mua bán điện để được tính theo định mức sinh hoạt như hộ dân cư thông thường (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, tương ứng mức sử dụng từ 101 - 200 kWh. Theo Quyết định 1279 của Bộ Công Thương, mức giá hiện nay là 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế GTGT. 

Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người thuê trọ, ngành điện sẽ cấp định mức tương ứng theo thông tin cư trú. Quy định hiện hành tính cứ 4 người là một hộ sử dụng điện để áp dụng biểu giá bậc thang.

Theo đó, một người được tính 1/4 định mức, hai người được tính 1/2 định mức, ba người tương ứng 3/4 định mức và bốn người được tính trọn một định mức. Với một hộ sử dụng tương ứng 4 người thuê trọ, sản lượng điện bậc thang đầu tiên là 50 kWh/tháng. Như vậy, mỗi người thuê trọ sẽ được hưởng khoảng 12,5 kWh ở bậc giá thấp nhất.

EVNHCMC cũng lưu ý khi có thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà cần chủ động thông báo cho ngành điện để điều chỉnh định mức phù hợp. Ngành điện cũng có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cư trú để làm căn cứ xác định số người thực tế sử dụng điện.

Theo EVNHCMC, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người thuê nhà, đặc biệt là công nhân và lao động thu nhập thấp. Giá điện và cách tính tiền điện được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch khách hàng, đồng thời cập nhật trên ứng dụng chăm sóc khách hàng để người dân dễ tra cứu.

Ngành điện cũng khuyến khích chủ nhà trọ tính tiền điện theo biểu giá bậc thang đúng quy định, thay vì thu đồng giá cho mọi mức tiêu thụ. Theo EVNHCMC, việc thu đồng giá dễ dẫn đến thiếu công bằng giữa người sử dụng ít điện và người dùng nhiều điện.

Ngoài ra, các điện lực địa phương còn phối hợp với UBND phường, xã kiểm tra việc áp dụng giá điện tại các khu nhà trọ, ưu tiên hỗ trợ những khu lưu trú công nhân hoặc trường hợp chưa kê khai đầy đủ người sử dụng điện nhưng có xác nhận cư trú hợp lệ.

EVNHCMC cho rằng việc minh bạch trong tính giá điện không chỉ giúp người thuê trọ giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi cho nhóm lao động đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

