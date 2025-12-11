HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người trẻ vẫn quyết tâm mua nhà dù giá cao kỷ lục

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Có đến 93% người đã kết hôn và có con họ đặt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới, dù thừa nhận giá vẫn là rào cản lớn.

Tại Hội nghị bất động sản Việt Nam – VRES 2025 diễn ra ngày 11-12 ở TPHCM, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn, cho biết mặt bằng giá bất động sản duy trì ở mức cao đang tạo ra sức ép lớn lên khả năng an cư của người trẻ. Tuy vậy, thay vì bi quan, nhiều người đã chủ động điều chỉnh cách quản lý tài chính để tiến gần hơn mục tiêu sở hữu nhà.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với hơn 1.000 người tiêu dùng cho thấy tâm lý và hành vi của nhóm 18-44 tuổi đang phân hóa rõ rệt, tạo nên bốn xu hướng nổi bật. Với nhóm đang thuê nhà, đặc biệt là các gia đình trẻ, mong muốn sở hữu chỗ ở vẫn rất mạnh.

Có đến 93% người đã kết hôn và có con cho biết họ đặt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới, dù thừa nhận giá là rào cản lớn. Nhiều người chọn tăng thu nhập, tiết kiệm sát sao hoặc tận dụng các gói vay để rút ngắn thời gian tích lũy.

Dữ liệu cũng cho thấy 86% người đang có kế hoạch mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng ở mức 30-50% giá trị tài sản. Tại TPHCM, nhu cầu sở hữu nhà trong 5 năm tới đạt 81%, cao hơn đáng kể so với Hà Nội (69%). Nguyên nhân chính là sự khác biệt trong cơ cấu nguồn cung: phân khúc căn hộ dưới 3 tỉ đồng tại TPHCM chiếm 21-31% tổng nguồn hàng, trong khi Hà Nội chỉ khoảng 10%. Nguồn cung “vừa túi tiền” đã tạo điều kiện cho người trẻ tại TPHCM tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn.

Ông Long đánh giá, nếu thủ tục nhà ở xã hội được đơn giản hóa và nguồn cung phù hợp được mở rộng, khả năng sở hữu nhà của người trẻ sẽ cải thiện đáng kể.

Vì sao người trẻ quyết tâm mua nhà dù giá cao kỷ lục hiện nay - Ảnh 1.

Căn hộ chung cư dưới 3 tỉ là mơ ước của nhiều người trẻ.

Trong nhóm nỗ lực mua nhà có đến 86% sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ 30-50% giá trị tài sản, cho thấy tư duy đòn bẩy ngày càng thực tế.

Đáng chú ý hơn, nhu cầu sở hữu nhà trong vòng 5 năm tới tại TPHCM đạt tới 81%, cao hơn đáng kể so với Hà Nội (69%), theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn. Sự chênh lệch này xuất phát chủ yếu từ nguồn cung căn hộ giá thấp. Tại TPHCM, phân khúc chung cư dưới 3 tỉ đồng chiếm 21-31% tổng nguồn cung, trong khi Hà Nội chỉ đạt khoảng 10%.

Nguồn cung giá "mềm" giúp người trẻ và các gia đình thu nhập trung bình tại TPHCM dễ tiếp cận nhà ở hơn, qua đó duy trì tỷ lệ nhu cầu sở hữu ở mức cao. Ngược lại, thị trường Hà Nội lại nghiêng về phân khúc trung và cao cấp, với phổ giá phổ biến từ 5-10 tỉ đồng.

Ông Long nhận định bên cạnh nỗ lực cá nhân, việc đơn giản hóa thủ tục nhà ở xã hội, minh bạch điều kiện và mở rộng nguồn cung phù hợp sẽ giúp nhóm này rút ngắn quãng đường đến giấc mơ an cư.

Phân tích nhóm khách thuê dài hạn, ông Long cho rằng nhóm này có khả năng chi trả ổn định, với 72% dành dưới 30% thu nhập cho tiền nhà, và xu hướng gắn bó lâu dài khi 34% những người thuê nhà tham gia khảo sát cho biết sẽ thuê từ 3 năm trở lên.

Nhóm người trẻ đã sở hữu bất động sản đầu tiên cho thấy bức tranh điển hình của sự tích lũy có kế hoạch. Họ chủ yếu trong độ tuổi 35-44 (75%), phần lớn đã lập gia đình và có con (88%). Ở lần mua đầu, 76% lựa chọn mua để ở và gần một nửa không phải vay ngân hàng nhờ chuẩn bị được nguồn vốn đủ lớn.

Động lực nâng cấp chỗ ở và mở rộng tài sản rất mạnh: 85% cho biết sẽ mua thêm hoặc đầu tư trong 5 năm tới, trong đó ưu tiên vẫn nghiêng về đất nền .Nhóm đã sở hữu bất động sản nhưng không còn mua thêm đang thể hiện rõ xu hướng "dịch chuyển an toàn", đưa dòng tiền sang các kênh truyền thống như vàng (82%) và gửi tiết kiệm (77%).

