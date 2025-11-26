HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Người trên 65 tuổi ở TPHCM có được hoàn tiền BHYT đã đóng?

MAI CHI

(NLĐO)- TPHCM có khoảng 676.000 người cao tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (hiệu lực từ ngày 14-11-2025), người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế trên địa bàn TP HCM (chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác) sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Liên quan đến chính sách này, hiện một số người dân trên 65 tuổi đã đóng BHYT hộ gia đình trước khi Nghị quyết ban hành, có thời hạn thẻ BHYT kéo dài qua ngày nghị quyết có hiệu lực. Họ băn khoăn liệu có được thanh toán lại số tiền đóng vượt thời gian được hỗ trợ hay không.

Người trên 65 tuổi ở TPHCM có được hoàn tiền BHYT đã đóng? - Ảnh 1.

Người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi thường trú tại TP HCM được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%

Bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM, nằm trong số những trường hợp như thế. 

Bà Nga cho hay bà tham gia BHYT hộ gia đình đã nhiều năm và chọn hình thức đóng BHYT 12 tháng một lần, mốc đóng vào tháng 8 hằng năm. "Tôi đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, vậy tôi có được thanh toán số tiền BHYT đã đóng từ ngày 15-11-2025 đến ngày 31-7-2026 không?"- bà Nga hỏi.

Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho hay đối với các trường hợp có thẻ BHYT còn hạn, mức hỗ trợ 100% sẽ được áp dụng kể từ ngày liền kề sau khi thẻ hết hạn. Như vậy, người dân đã đóng tiền gia hạn trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực sẽ không được hoàn tiền, khi thẻ hết hạn, sẽ bắt đầu được hưởng chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT 100%.

Cũng theo đại diện BHXH TPHCM, người dân không phải thực hiện bất kỳ thủ tục gì để hưởng quyền lợi này. Việc thực hiện sẽ do BHXH phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện. 

Các UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo các nhóm: chưa tham gia BHYT hay đã tham gia nhưng thẻ hết hạn; người đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình còn giá trị sử dụng; người đang tham gia BHYT theo các chính sách hỗ trợ khác và không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ danh sách này để thực hiện chính sách theo quy định. 

Dự kiến, TPHCM có khoảng 676.000 người cao tuổi được hưởng quyền lợi này.

Tin liên quan

Bệnh viện thanh toán trực tiếp quyền lợi cho người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục

Bệnh viện thanh toán trực tiếp quyền lợi cho người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục

(NLĐO)- Người bệnh không phải mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở như trước đây

Thời hạn đóng tiền để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 1-1-2026

(NLĐO) - BHXH TP HCM đề nghị các đơn vị thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT chậm nhất vào ngày 25-12-2025

Người trên 65 tuổi tạm trú tại TPHCM có được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%?

(NLĐO)- Nhiều người cao tuổi tạm trú tại TPHCM đang băn khoăn về chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế.

người cao tuổi BHYT thẻ BHYT BHYT hộ gia đình mức đóng BHYT
