Lao động

Người trên 65 tuổi tạm trú tại TPHCM có được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%?

MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều người cao tuổi tạm trú tại TPHCM đang băn khoăn về chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế.

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi. Theo đó, người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế trên địa bàn TPHCM chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ 1-1-2026.

Người trên 65 tuổi tạm trú tại TP HCM có được cấp thẻ BHYT miễn phí? - Ảnh 1.

Người đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú tại TPHCM được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%

Liên quan đến chính sách này, hiện nhiều người cao tuổi tại TPHCM thuộc diện tạm trú băn khoăn liệu họ có được hưởng chính sách nhân văn này không. 

Ông Phạm Minh Hùng (67 tuổi, phường An Hội Tây, TPHCM) cho biết từ Nghệ An vào TPHCM sống cùng con hơn 8 năm nay và có đăng ký tạm trú tại địa phương. Ông bị bệnh đái tháo đường nhiều năm, phải dùng thuốc thường xuyên và khám bệnh hằng tháng nên phải mua BHYT hộ gia đình để tiết giảm chi phí khám chữa bệnh.

Bản thân ông Hùng sống phụ thuộc vào con cái, không có thu nhập nên số tiền mua BHYT mỗi năm tuy không nhiều nhưng cũng làm tăng gánh nặng đối với con ông, vốn là lao động tự do, thu nhập thấp. Vậy nên, khi nghe thông tin người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi sống tại TPHCM được hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT ông rất mừng, nhưng cũng băn khoăn liệu chính sách có áp dụng đối với những người tạm trú như ông?

Về vấn đề này, đại diện BHXH TPHCM cho hay theo quy định đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT là người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TP HCM và chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác. Trường hợp các đối tượng của nghị quyết này đang có thẻ BHYT thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ BHYT.

Về thủ tục cấp thẻ, UBND phường, xã sẽ lập danh sách người thuộc diện hỗ trợ và gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Nội dung này sẽ được các cơ quan hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT chỉ dành cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TPHCM.

