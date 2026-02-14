HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người Việt chi mạnh tay nhất cho những mặt hàng nào trong dịp Tết 2026?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm tươi sống và đông lạnh, rau củ, thịt, hoa tươi, quần áo, giày dép và đồ gia dụng là mặt hàng được mua sắm mạnh dịp Tết

Trái ngược với những dự báo về sức mua ảm đảm, những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 không khí mua sắm tại TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy lượng khách đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, đặc biệt ở các gian hàng kinh doanh bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm tươi sống và đông lạnh, rau củ, thịt, hoa tươi, quần áo, giày dép và đồ gia dụng. Đây là những nhóm hàng được người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất để chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy. 

Chị Nguyễn Thị Thảo Lan (ngụ TP HCM) cho biết mức chi tiêu Tết năm nay của gia đình không chênh lệch nhiều so với các năm trước, dao động quanh 20 triệu đồng, chủ yếu để mua thịt heo, thịt bò, các loại khô gà, bánh mứt cũng như quần áo cho con cái.

"Một năm chỉ có một lần Tết nên tôi cũng mạnh tay mua sắm nhiều nhiều để có cái Tết đủ đầy. Tôi chỉ tiết kiệm những khoản không cần thiết như quần áo đắt tiền hay đi du lịch xa, còn lại bánh trái, cúng kiếng, bếp núc và không gian Tết đều phải trọn vẹn"- chị Lan chia sẻ.

Ở góc độ bán hàng, anh Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai, cho biết sức mua dịp cận Tết tăng rõ rệt so với ngày thường. Không chỉ số lượng đơn hàng tăng gấp đôi, mà khách còn mua nhiều mặt hàng trong cùng một đơn để thay mới gian bếp. Khách thường chọn cả bộ sản phẩm: từ vá, thớt đến các dụng cụ nhà bếp bằng gỗ khác.

"Mỗi đơn hàng trung bình khoảng 300.000 đồng, số lượng đơn tăng mạnh trong dịp Tết kéo doanh số công ty lên cao hơn nhiều so với ngày thường. Người dân mua sắm đa dạng mặt hàng, không chỉ đơn thuần vài món lẻ. Đây thực sự là mùa cao điểm nhất của năm đối với chúng tôi" - anh Hòa cho biết.

Nhà bán hàng tất bật đóng đơn hàng giao Tết, người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

Theo anh, với tâm lý "đầu năm tân trang lại mọi thứ", sức mua đồ gia dụng, dụng cụ nấu ăn, vật dụng thiết thực cho gia đình trong dịp Tết luôn rất lớn. Điều này đã góp phần tạo nên một mùa kinh doanh sôi động và doanh thu tăng mạnh so với các tháng trước đó.

Không chỉ kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Theo báo cáo của Metric.vn về hành vi mua sắm Tết 2026 trên hai sàn Shopee và TikTok Shop, trong 6 tuần từ ngày 15-12-2025 đến 25-1-2026, tổng doanh số toàn thị trường đạt khoảng 67.700 tỉ đồng, tăng 9% so với 6 tuần liền trước; hơn 542 triệu sản phẩm đã được bán ra.

Bình quân mỗi ngày, người tiêu dùng chi hơn 1.600 tỉ đồng cho mua sắm Tết trên hai nền tảng này.

Báo cáo cho thấy các ngành hàng gồm sắc đẹp, thời trang, nhà cửa – đời sống và thực phẩm, đồ uống đang được người tiêu dùng Việt mua sắm mạnh nhất.

Đặc biệt, chỉ trong giai đoạn từ 1-12-2025 đến 11-1-2026, doanh số áo dài trên sàn Shopee đã đạt khoảng 138,1 tỉ đồng, với gần 444.400 sản phẩm được bán ra. So với 6 tuần trước đó, doanh thu tăng gần 49%, cho thấy sức mua đang tăng tốc từ khá sớm.

Một điểm đáng chú ý là phân khúc giá 200.000 - 350.000 đồng chiếm tới 42% thị phần doanh thu, trở thành lựa chọn chủ đạo của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm mang yếu tố linh vật ngựa như bao lì xì, áo gia đình, phụ kiện và đồ trang trí Tết đạt doanh số cao, trong đó TikTok Shop chiếm ưu thế.

Nhu cầu làm đẹp tăng dần từ trước Tết hai tháng với các sản phẩm dưỡng da, chăm sóc cơ thể, sau đó tập trung vào chăm sóc móng, tóc và các sản phẩm làm sạch khi Tết cận kề.

Trong hai tuần sát Tết, nhóm thực phẩm và đồ uống tăng tốc rõ rệt. Bánh kẹo, mứt, các loại hạt, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và bia được tiêu thụ mạnh.

Bên cạnh đó, nguyên liệu nấu ăn, gia vị, dầu ăn, thực phẩm khô, đồ hộp và các mặt hàng tươi sống như lạp xưởng cũng thuộc nhóm bán chạy.

"Xu hướng quà Tết những năm gần đây chuyển sang các sản phẩm tốt cho sức khỏe như hạt dinh dưỡng, yến chưng, đông trùng hạ thảo, đồng thời các mặt hàng trang trí và giày dép trẻ em cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể"- Metric thống kê.

Người Việt chi mạnh tay mua sắm Tết 2026 cho các mặt hàng thiết yếu - Ảnh 1.

Người dân đang mua giày dép tại siêu thị

 

trung tâm thương mại thương mại điện tử Online mua sắm Tết
    Thông báo