VIDEO: Siêu thị đông nghẹt, ngàn người đổ về sắm Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm tại các siêu thị lớn nhỏ trên cả nước đã bước vào cao điểm. Tại Hà Nội, từ sáng sớm đến tối muộn, tại các hệ thống siêu thị như GO!, WinMart, Co.opmart… lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.



Quầy bánh kẹo Tết thu hút đông đảo người tiêu dùng

Nhiều bãi giữ xe chật kín, khách phải chờ đợi để tìm chỗ gửi xe hoặc xếp hàng thanh toán kéo dài hàng chục phút.

Đại diện WinMart, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Siêu thị WinMart Thăng Long, thông tin sức mua Tết 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ Tết năm trước, doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 23%, phản ánh nhu cầu mua sắm Tết vẫn duy trì ở mức cao dù người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc chi tiêu kỹ lưỡng hơn.

Tại trung tâm thương mại GO! Thăng Long, mỗi ngày ước tính có hàng ngàn người tiêu dùng tới mua sắm.

Theo ghi nhận, các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất vẫn là thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gà, hải sản, rau củ quả; bên cạnh đó là bánh chưng, giò chả, mứt Tết, bia, nước ngọt và các giỏ quà biếu. Khu vực quầy bánh kẹo và quầy thực phẩm chế biến sẵn luôn trong tình trạng đông đúc.

Chị Thu Hà, phường Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: "Năm nay, gia đình đi siêu thị sớm hơn mọi năm nhưng vẫn rất đông. Giá cả nhìn chung ổn định nên tôi mua dần thực phẩm khô và đồ biếu trước, sát Tết chỉ mua thêm đồ tươi".

Đại diện hệ thống AEON Việt Nam thông tin các sản phẩm mâm cơm ngày Tết được siêu thị triển khai từ 8-1 đến 18-2 cũng đáp ứng nhu cầu lớn của người tiêu dùng. "Mâm cơm ngày Tết" tại AEON Việt Nam bao gồm đa dạng các món ăn truyền thống, được chế biến sẵn, dựa trên khẩu vị khách hàng từng vùng miền.

Càng gần Tết, không khí mua sắm càng sôi động, tạo nên bức tranh nhộn nhịp đặc trưng của những ngày cuối năm. Dù đông đúc, chen chân xếp hàng, nhưng với nhiều người, đó cũng là một phần không thể thiếu của hương vị Tết - tất bật, háo hức và tràn đầy kỳ vọng cho một năm mới đủ đầy.