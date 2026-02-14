HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VIDEO: Siêu thị đông nghẹt, ngàn người đổ về sắm Tết

Tin, ảnh, video: Thùy Linh

(NLĐO) - Dòng người đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị để sắm sửa thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và quà biếu Tết…

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm tại các siêu thị lớn nhỏ trên cả nước đã bước vào cao điểm. Tại Hà Nội, từ sáng sớm đến tối muộn, tại các hệ thống siêu thị như GO!, WinMart, Co.opmart… lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 1.

Quầy bánh kẹo Tết thu hút đông đảo người tiêu dùng

Nhiều bãi giữ xe chật kín, khách phải chờ đợi để tìm chỗ gửi xe hoặc xếp hàng thanh toán kéo dài hàng chục phút.

Đại diện WinMart, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Siêu thị WinMart Thăng Long, thông tin sức mua Tết 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ Tết năm trước, doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 23%, phản ánh nhu cầu mua sắm Tết vẫn duy trì ở mức cao dù người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc chi tiêu kỹ lưỡng hơn.

Tại trung tâm thương mại GO! Thăng Long, mỗi ngày ước tính có hàng ngàn người tiêu dùng tới mua sắm.

Theo ghi nhận, các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất vẫn là thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gà, hải sản, rau củ quả; bên cạnh đó là bánh chưng, giò chả, mứt Tết, bia, nước ngọt và các giỏ quà biếu. Khu vực quầy bánh kẹo và quầy thực phẩm chế biến sẵn luôn trong tình trạng đông đúc.

Chị Thu Hà, phường Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: "Năm nay, gia đình đi siêu thị sớm hơn mọi năm nhưng vẫn rất đông. Giá cả nhìn chung ổn định nên tôi mua dần thực phẩm khô và đồ biếu trước, sát Tết chỉ mua thêm đồ tươi".

Đại diện hệ thống AEON Việt Nam thông tin các sản phẩm mâm cơm ngày Tết được siêu thị triển khai từ 8-1 đến 18-2 cũng đáp ứng nhu cầu lớn của người tiêu dùng. "Mâm cơm ngày Tết" tại AEON Việt Nam bao gồm đa dạng các món ăn truyền thống, được chế biến sẵn, dựa trên khẩu vị khách hàng từng vùng miền.

Càng gần Tết, không khí mua sắm càng sôi động, tạo nên bức tranh nhộn nhịp đặc trưng của những ngày cuối năm. Dù đông đúc, chen chân xếp hàng, nhưng với nhiều người, đó cũng là một phần không thể thiếu của hương vị Tết - tất bật, háo hức và tràn đầy kỳ vọng cho một năm mới đủ đầy.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 2.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 4.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 5.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 6.

Siêu thị đông nghẹt với hàng ngàn người đổ về mua sắm Tết 2026 - Ảnh 7.

Người dân đổ về siêu thị sắm Tết

Tin liên quan

Khung cảnh trái ngược ở siêu thị và chợ truyền thống TPHCM ngày 26 Tết

Khung cảnh trái ngược ở siêu thị và chợ truyền thống TPHCM ngày 26 Tết

(NLĐO) - Ngày 26 Tết (ngày 13-2), các chợ truyền thống ở TPHCM khá nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập

Siêu thị mở cửa xuyên Tết, kiểm nghiệm ngẫu nhiên ngàn sản phẩm

(NLĐO) - Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tăng thêm giờ hoạt động, thậm chí mở xuyên Tết phục vụ người dân mua sắm.

người tiêu dùng Tết nguyên đán siêu thị hàng tết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo