Chiều 5-5, Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TPHCM phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu "Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách", thu hút đông đảo sinh viên tham dự.

Tham gia giao lưu có nhà văn Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; cùng các nhà văn trẻ Trần Minh Hợp và Giai Du - những cây bút đã ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng văn học.

Phát biểu tại chương trình, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhận định người trẻ cầm bút hiện nay có lợi thế ở sự nhạy cảm với đời sống, tinh thần dấn thân và khát vọng đóng góp.

Những câu chuyện giản dị từ học tập, gia đình, bạn bè đến các vấn đề xã hội, nếu được chắt lọc và nâng cao giá trị, có thể lan tỏa những thông điệp tích cực. Theo ông, mỗi trang viết không chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của sinh viên mà còn tiếp nối dòng chảy nhân văn của dân tộc, gắn với truyền thống giáo dục giàu trách nhiệm và yêu thương của nhà trường.

Tại chương trình, các nhà văn, nhà báo trẻ chia sẻ hành trình đến với văn chương cùng những trải nghiệm sáng tác, đặc biệt trong lĩnh vực viết cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Dù mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, điểm chung là lựa chọn những câu chuyện đời sống làm chất liệu, từ đó chuyển hóa thành tác phẩm mang hơi thở thực tế.

Các khách mời giao lưu tại chương trình

Theo các tác giả, viết cho thiếu nhi là một thử thách lớn khi người viết phải đặt mình vào thế giới của trẻ em, giữ được sự trong trẻo, tự nhiên trong từng câu chữ. Đồng thời, tác phẩm cần tránh sa vào lối kể mang tính giáo điều, thay vào đó là những câu chuyện gần gũi, tạo sự đồng cảm với độc giả nhỏ tuổi.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, việc viết còn đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý độc giả. Trước yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trẻ, người viết cần hóa thân vào suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật để câu chuyện thực sự chạm đến người đọc.

Nhà văn Giai Du cho biết văn học thiếu nhi đến với anh một cách tự nhiên. Theo anh, đây là lĩnh vực nhiều thử thách, bởi người viết phải nhập vai vào thế giới của trẻ nhỏ, kể chuyện bằng sự hồn nhiên và cảm xúc phù hợp với lứa tuổi.

Trong khi đó, nhà văn Trần Minh Hợp chia sẻ cơ duyên đến với việc viết cho người trẻ bắt đầu từ thời học sinh cấp 3, cách đây khoảng hai thập niên. Khi quan sát một người bạn của chị gái học chuyên Văn thường xuyên cộng tác với báo, anh nhận ra đây là công việc thú vị, vừa có thêm thu nhập, vừa giúp rèn luyện kỹ năng viết.

Đông đảo sinh viên giao lưu tại chương trình

Còn nhà báo, nhà văn Trần Gia Bảo cho biết hành trình cầm bút của chị khởi đầu từ năm 15 tuổi khi tham gia câu lạc bộ viết của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

"Tôi duy trì việc viết cho đến tận bây giờ. Sau Khăn Quàng Đỏ, báo Mực Tím ra đời và tiếp tục là nơi tôi gắn bó với độc giả nhỏ tuổi" - chị chia sẻ.

Chương trình giao lưu được xem là không gian kết nối giữa các thế hệ người viết, nơi những kinh nghiệm nghề nghiệp, thành công và cả khó khăn được chia sẻ cởi mở. Qua đó, nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng cầm bút, kể lại những câu chuyện từ chính đời sống xung quanh mình.