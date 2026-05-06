Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách

Kim Ngân. Ảnh: Phương Anh

(NLĐO) - Những câu chuyện đời sống gần gũi được các cây bút trẻ chuyển tải qua từng trang sách, góp phần kết nối các thế hệ người viết.

Chiều 5-5, Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TPHCM phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu "Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách", thu hút đông đảo sinh viên tham dự.

Tham gia giao lưu có nhà văn Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; cùng các nhà văn trẻ Trần Minh Hợp và Giai Du - những cây bút đã ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng văn học.

Phát biểu tại chương trình, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhận định người trẻ cầm bút hiện nay có lợi thế ở sự nhạy cảm với đời sống, tinh thần dấn thân và khát vọng đóng góp.

Những câu chuyện giản dị từ học tập, gia đình, bạn bè đến các vấn đề xã hội, nếu được chắt lọc và nâng cao giá trị, có thể lan tỏa những thông điệp tích cực. Theo ông, mỗi trang viết không chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của sinh viên mà còn tiếp nối dòng chảy nhân văn của dân tộc, gắn với truyền thống giáo dục giàu trách nhiệm và yêu thương của nhà trường.

Tại chương trình, các nhà văn, nhà báo trẻ chia sẻ hành trình đến với văn chương cùng những trải nghiệm sáng tác, đặc biệt trong lĩnh vực viết cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Dù mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, điểm chung là lựa chọn những câu chuyện đời sống làm chất liệu, từ đó chuyển hóa thành tác phẩm mang hơi thở thực tế.

img

Các khách mời giao lưu tại chương trình

Theo các tác giả, viết cho thiếu nhi là một thử thách lớn khi người viết phải đặt mình vào thế giới của trẻ em, giữ được sự trong trẻo, tự nhiên trong từng câu chữ. Đồng thời, tác phẩm cần tránh sa vào lối kể mang tính giáo điều, thay vào đó là những câu chuyện gần gũi, tạo sự đồng cảm với độc giả nhỏ tuổi.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, việc viết còn đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý độc giả. Trước yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trẻ, người viết cần hóa thân vào suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật để câu chuyện thực sự chạm đến người đọc.

Nhà văn Giai Du cho biết văn học thiếu nhi đến với anh một cách tự nhiên. Theo anh, đây là lĩnh vực nhiều thử thách, bởi người viết phải nhập vai vào thế giới của trẻ nhỏ, kể chuyện bằng sự hồn nhiên và cảm xúc phù hợp với lứa tuổi.

Trong khi đó, nhà văn Trần Minh Hợp chia sẻ cơ duyên đến với việc viết cho người trẻ bắt đầu từ thời học sinh cấp 3, cách đây khoảng hai thập niên. Khi quan sát một người bạn của chị gái học chuyên Văn thường xuyên cộng tác với báo, anh nhận ra đây là công việc thú vị, vừa có thêm thu nhập, vừa giúp rèn luyện kỹ năng viết.

img

Đông đảo sinh viên giao lưu tại chương trình

Còn nhà báo, nhà văn Trần Gia Bảo cho biết hành trình cầm bút của chị khởi đầu từ năm 15 tuổi khi tham gia câu lạc bộ viết của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

"Tôi duy trì việc viết cho đến tận bây giờ. Sau Khăn Quàng Đỏ, báo Mực Tím ra đời và tiếp tục là nơi tôi gắn bó với độc giả nhỏ tuổi" - chị chia sẻ.

Chương trình giao lưu được xem là không gian kết nối giữa các thế hệ người viết, nơi những kinh nghiệm nghề nghiệp, thành công và cả khó khăn được chia sẻ cởi mở. Qua đó, nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng cầm bút, kể lại những câu chuyện từ chính đời sống xung quanh mình.

Dịp này, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM đã trao tặng bộ sách đoạt Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách Văn Trẻ đến Khoa Ngữ văn và Thư viện Trường ĐHSP TPHCM.

Tin liên quan

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm

(NLĐO) - Cuốn sách Khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, phi công lập chiến công bắn rơi B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972.

"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM

(NLĐO) - Hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp hào hứng đọc sách, vẽ tranh, chia sẻ ước mơ trong chương trình “Mở sách - Mở tương lai”.

Chương trình “Tủ sách yêu thương” nối nhịp tri thức nơi Cù lao Rùa

(NLĐO) - Thư viện tư nhân Cù lao Rùa ở cù lao Thạnh Hội (phường Tân Khánh, TP. HCM) từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu sách.

truyền cảm hứng giải thưởng văn học Nhà xuất bản Kim Đồng cây bút trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo