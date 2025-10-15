Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban - bộ - ngành Trung ương và TP HCM.

Trước phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề "Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự hiện diện của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin để Đảng bộ và nhân dân TP HCM vững vàng bước vào giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu vực Triển lãm “Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TP HCM”

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trải nghiệm sản phẩm công nghệ số

Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện, dặn dò một em học sinh tại gian hàng triển lãm

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan gian trưng bày của Báo Người Lao Động tại khu vực Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan khu vực Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản; bắt tay, thăm hỏi nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động