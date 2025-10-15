Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc vào sáng 14-10-2025.
Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban - bộ - ngành Trung ương và TP HCM.
Trước phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm của đại hội, với chủ đề "Đảng bộ TP HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Sự hiện diện của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin để Đảng bộ và nhân dân TP HCM vững vàng bước vào giai đoạn mới.
