Thời sự

Nguy cơ sạt lở núi: Hơn 200 nguời dân sơ tán khẩn cấp

T.Trực

(NLĐO) – 61 hộ dân với 216 nhân khẩu được chính quyền địa phương cho sơ tán khẩn cấp tránh sạt lở núi.

Ngày 21-10, ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết ngay sau khi phát hiện vết nứt dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) cách khu dân cư khoảng 1,2 km có nguy cơ gây sạt lở cao, chính quyền xã đã di dời, sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi này đến nơi an toàn.

Người dân rời nhà cửa tránh nguy cơ sạt lở núi

"Các hộ dân đã được di dời đến điểm nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô (xã Ba Vinh)", ông Rạch nói.

Theo người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát, những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 - 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

Hơn 200 người dân khăn gói rời nhà cửa tránh sạt lở núi - Ảnh 1.

Người dân được di dời đến nhà văn hóa tránh nguy cơ sạt lở núi

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có 2 vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ 1 trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Hơn 200 người dân khăn gói rời nhà cửa tránh sạt lở núi - Ảnh 2.

Núi Gò Oát xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào

Điểm thứ 2 nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt lở, đất đá sẽ lăn xuống khu dân cư.

Theo ông Rạch, ngoài phương án di dời dân khẩn cấp, UBND xã cũng đã tổ chức lực lượng theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ. Đồng thời có văn bản kiến nghị sở, ngành liên quan sớm triển khai phương án khảo sát, xử lý, khắc phục vết nứt. Về lâu dài, địa phương mong muốn, cấp trên quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m, chính quyền dời dân khẩn cấp

Xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m, chính quyền dời dân khẩn cấp

(NLĐO) - Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo sau khi xuất hiện vết nứt núi dài gần 200m.

Nứt núi Mang Kà Muồng, sạt lở “uy hiếp” trường mầm non cùng nhà dân

(NLĐO)- Kể từ thời điểm cuối tháng 9-2024, các vết nứt núi đã lan rộng; ban đầu các vết nứt chỉ trượt từ 1,5 m nhưng đã tăng từ 2 - 2,3 m trở lên, có nguy cơ xảy ra sạt lở trên diện rộng.

Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp

(NLĐO)- Do liên tiếp có các trận bão, mưa lớn, nhiều khối đá nặng hàng tấn trên núi Linh Trường (Thanh Hóa) bị sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng người dân

