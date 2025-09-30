HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên Bí thư Thành uỷ Cần Thơ làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Minh Chiến

(NLĐO) - Ông Đỗ Thanh Bình được Thủ tướng Chỉnh phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2159 ngày 28-9 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1-2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 27-9, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với việc bổ nhiệm nêu trên, Bộ Nội vụ hiện có các Thứ trưởng sau: ông Đỗ Thanh Bình (Thứ trưởng Thường trực), ông Vũ Chiến Thắng, ông Trương Hải Long, ông Cao Huy, bà Nguyễn Thị Hà, ông Nguyễn Văn Hồi và ông Nguyễn Mạnh Khương.

Tin liên quan

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định lãnh đạo ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Trong tuần qua, nhiều cá nhân được bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức vụ quan trọng tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ninh,…

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, bầu nhiều lãnh đạo then chốt

(NLĐO)- Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ, Đảng bộ, HĐND các địa phương bổ nhiệm, điều động, phê chuẩn, bầu, phân công nhiều lãnh đạo quan trọng.

