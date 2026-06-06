Nguyễn Công Nương - cô đồng từ ngoài đời vào phim

Ngoài đời, nữ diễn viên Nguyễn Công Nương là người hầu đồng Tứ phủ

Đoàn phim "Lầu chú Hỏa" tổ chức buổi giao lưu, ra mắt phim vào chiều ngày 5-6 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn trẻ Hùng Trần, nhà sản xuất Lee Jin-sung, dàn ê-kíp tham gia sự kiện có các diễn viên: Nguyễn Công Nương, Trương Huỳnh Như, Phụng Hoàng, Hồ Bảo Kha, Trần Kỳ Anh, Chi Bảo, Nguyễn Minh Thời…

Nguyễn Công Nương từng chạm ngõ điện ảnh với vai diễn phim "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ trong vai Hồng. Lần tái xuất này với phim "Lầu chú Hỏa", Nguyễn Công Nương vào vai cô đồng Bạch.

Ê-kíp phim tại sự kiện

Nguyễn Công Nương chia sẻ về vai diễn

Cô gây bất ngờ khi tiết lộ là một cô đồng ngoài đời

Nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ ngoài đời cũng là một cô đồng đã được 9 năm. Dẫu có nhiều thuận lợi để nhập vai nhưng Công Nương vẫn gặp khá nhiều thử thách từ đạo diễn Hùng Trần.

"Ngoài đời, tôi là người hầu đồng Tứ phủ. Còn nhân vật cô đồng trong phim rất khác, là người trừ tà, bắt ma. Tôi phải học niệm chú, tập giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tông giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn" - Nguyễn Công Nương kể.

Tại sự kiện, cô tái hiện cảnh niệm chú ở cảnh phim thực hiện nghi lễ gọi hồn, cho biết rất thích trải nghiệm đóng phim "found footage" (giả tài liệu) và đó là lý do cô nhận lời tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm ở ẩn.

"Lầu chú Hỏa" là phim phong cách "found footage" và còn được chiếu định dạng 4DX, tăng thêm nỗi sợ cho khán giả

Phim "Lầu chú Hỏa" theo chân một nhóm streamer vào biệt thự bỏ hoang đã lâu của nhà họ Hứa, giải mã lời đồn oán linh cô Hứa trấn yểm nơi đây. Phim là tác phẩm nội địa đầu tiên làm theo phong cách "found footage", khán giả giống như chơi game nhập vai.

Đạo diễn Trần Hùng cho biết muốn làm khán giả sợ hãi vì những chuyện ma mị, ám ảnh ở trong phim được khắc họa chân thật. Với định dạng 4DX ở rạp chiếu, phim hứa hẹn tăng thêm nỗi sợ cho khán giả.

Đạo diễn Trần Hùng

Trương Huỳnh Như vai cô Hứa

Hồ Bảo Kha vai người yêu cô Hứa

Trần Kỳ Anh vai Chi

Nguyễn Minh Thời vai Thời

Chi Bảo vai Thư

Dũng Hà vai Dũng

Hóa thân cô Hứa - tiểu thư út của nhà họ Hứa là Trương Huỳnh Như - một nhan sắc nổi bật ở lĩnh vực sân khấu kịch. Đạo diễn Trần Hùng nhận định khi xem video thử vai của Trương Huỳnh Như, anh đã thấy đây là cô Hứa cần tìm.

Không chỉ Trương Huỳnh Như, các diễn viên khác cũng được đạo diễn tuyển chọn theo tiêu chí hợp vai và diễn tốt. Anh cho rằng độ nổi tiếng, lượng follower cao trên mạng xã hội của diễn viên rất quan trọng cho truyền thông nhưng cảm xúc của khán giả trong rạp còn quan trọng hơn thế.