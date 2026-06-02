Văn hóa - Văn nghệ

Người đẹp từng "mất tích" khỏi showbiz 12 năm tái xuất với tạo hình gây bất ngờ

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau hơn một thập kỷ vắng bóng khỏi màn ảnh, diễn viên Nguyễn Công Nương bất ngờ trở lại với tạo hình ám ảnh.

Nguyễn Công Nương hóa cô đồng bí ẩn trong phim kinh dị đầu tiên dùng found footage ở Việt Nam.

Mới đây, nhà sản xuất phim "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" đã công bố dàn diễn viên chính thức. Trong đó, sự xuất hiện của Nguyễn Công Nương nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi tạo hình hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ từng gắn liền với cô trước đây.

Trong phim, Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch - nhân vật mang màu sắc tâm linh bí ẩn. Trên poster, nữ diễn viên xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm khó đoán cùng bộ pháp phục đặc trưng, tạo nên cảm giác vừa ma mị vừa ám ảnh. Những vật phẩm tâm linh xuất hiện bên cạnh càng khiến nhân vật này trở nên đặc biệt trong câu chuyện.

Tạo hình của Nguyễn Công Nương trong "Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa"

Theo tiết lộ từ ê-kíp, cô đồng Bạch giữ vai trò quan trọng trong nghi lễ gọi hồn - một trong những phân đoạn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của bộ phim. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên khai thác phong cách found footage (giả tài liệu), thể loại vốn được nhiều khán giả yêu thích trong dòng phim kinh dị quốc tế.

Chia sẻ về quyết định chọn dự án này để đánh dấu sự trở lại, Nguyễn Công Nương cho biết cô bị cuốn hút ngay từ lần đầu đọc kịch bản. "Nhân vật có yếu tố tâm linh mang đến nhiều thử thách thú vị. Tôi không chỉ cố gắng diễn tròn vai mà còn muốn tạo được dấu ấn để khán giả nhớ đến nhân vật. Mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng nên tôi không ngại những tạo hình kỳ dị hay khác biệt" - nữ diễn viên chia sẻ.

Sự trở lại của Nguyễn Công Nương càng khiến công chúng tò mò bởi cô từng là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt trước khi bất ngờ rời xa nghệ thuật. Với nghệ danh Nancy Nguyễn, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt và tham gia nhiều dự án điện ảnh như "Quả tim máu", "Điệp vụ chân dài", "Bão"...

Đặc biệt, trong "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ, Nguyễn Công Nương đảm nhận vai Hồng - người yêu của nhân vật do cố diễn viên Quý Bình thủ vai. Dù không xuất hiện quá nhiều, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bộ phim cũng từng tạo nên cơn sốt phòng vé và lập kỷ lục doanh thu tại thời điểm ra mắt.

Khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển, Nguyễn Công Nương bất ngờ "biến mất" khỏi làng giải trí. Suốt nhiều năm, cô gần như không xuất hiện trong bất kỳ dự án nghệ thuật nào.

Nguyễn Công Nương cho biết gia đình gặp biến cố lớn nên cô buộc phải gác lại đam mê

Lần đầu chia sẻ rõ hơn về quãng thời gian này, nữ diễn viên cho biết gia đình từng gặp biến cố lớn khiến cô buộc phải gác lại đam mê để tập trung cho công việc kinh doanh. "Nhiều người thắc mắc vì sao tôi không tiếp tục đóng phim mà chuyển hướng sang kinh doanh. Khi gia đình gặp khó khăn, tôi phải ưu tiên việc kiếm thu nhập để phụ giúp người thân. Đó là quyết định không dễ dàng nhưng cần thiết ở thời điểm đó" - cô tâm sự.

Dù rời xa màn ảnh hơn 10 năm, Nguyễn Công Nương cho biết tình yêu dành cho diễn xuất chưa bao giờ mất đi. Cô vẫn luôn nhớ cảm giác được đứng trước ống kính, được hóa thân thành những số phận khác nhau và sống trong thế giới của từng nhân vật.

"Có những lúc nhìn bạn bè đồng nghiệp cùng thời liên tục xuất hiện trong các dự án mới, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng tôi tin mỗi người đều có hành trình riêng. Khoảng thời gian tạm dừng đã giúp tôi trưởng thành hơn, có thêm trải nghiệm sống để khi quay lại, tôi có thể mang đến những vai diễn sâu sắc hơn" - cô nói.

Hiện tại, khi cuộc sống đã ổn định, Nguyễn Công Nương quyết định trở lại với nghệ thuật và xem "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" là cột mốc quan trọng trên hành trình làm nghề. "Tôi rất vui khi được tham gia dự án này và hy vọng khán giả sẽ đón nhận vai diễn mới. Những góp ý của khán giả sẽ là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân trong thời gian tới" - nữ diễn viên bày tỏ.

"Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về oan hồn Hứa thị ở khu Chợ Lớn. Phim xoay quanh hành trình của sáu streamer đến khám phá căn nhà được đồn đại bị ám bởi linh hồn một tiểu thư họ Hứa. Tác phẩm có suất chiếu sớm từ ngày 10 đến 11-6 trước khi chính thức ra rạp từ ngày 12-6.


