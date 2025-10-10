Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe

Sáng 10-10, sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng thu phí giữ xe ô tô kiểu "chặt chém" tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), phía BV không tổ chức trông giữ xe ở trong khuôn viên, đồng thời hạn chế xe ô tô đi vào bên trong BV như trước.

Sáng 10-10, nhiều lái xe ô tô không được đi vào bên trong khuôn viên bệnh viện như trước đó, khiến họ phản ứng

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam giải thích lý do hạn chế cho ô tô vào khuôn viên

Động thái này đã khiến một số người dân, tài xế phản ứng vì cho rằng điều này gây khó cho việc đưa đón bệnh nhân đi khám chữa bệnh, nhất là khi thời tiết mưa gió. Nhiều người cho rằng BV hủy bỏ việc thu phí giữ ô tô theo giờ với giá quá cao là hợp lý. Thay vào đó, có thể hạ mức giá thu tiền xuống và giới hạn thời gian đậu đỗ trong khuôn viên BV thì phù hợp hơn.

Về nội dung này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – cho biết hiện nay trong khuôn viên BV chưa có bãi đỗ xe ô tô nên BV sẽ không tổ chức trông giữ xe, đồng thời hạn chế ô tô vào khuôn viên để đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho xe cấp cứu ra vào.

Ông Khoa cho biết đối với bệnh nhân ra vào khám chữa bệnh, bệnh nhân xuất viện, BV sẽ cử hộ lý đưa bệnh nhân đến khu vực thuận tiện cho người nhà đưa đón.

Bảng niêm yết giá giữ xe theo block mỗi giờ 10.000 đồng trước và sau khi đã tháo bỏ

Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nói gì?

Liên quan đến sự việc này, sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh", bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – đã có ý kiến phản hồi.

Theo ông Ẩn, nội dung bài báo có nêu rằng bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – có nói rằng cách đây 1-2 năm đã nhận thấy việc thu tiền giữ xe ô tô 10.000 đồng/giờ là bất cập và có ý kiến là không đúng. Ông Ẩn cho hay ông Khoa không hề có ý kiến gì sau nhiều lần họp về việc này.

Theo bác sĩ Ẩn, giá thu giữ xe có sự khác biệt giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Khi còn làm giám đốc, ông đã có chỉ đạo điều chỉnh lại giá thu cho phù hợp với Đà Nẵng (khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất). Ông cho biết đã phân công người thực hiện tổ chức đấu thầu lại bãi giữ xe, căn tin nhưng chưa xong thì nghỉ hưu.

Ông Ẩn nói rằng việc thu tiền giữ xe theo giá cũ là đúng với quy định của tỉnh Quảng Nam cũ. Về việc thu theo mỗi block 60 phút 10.000 đồng/xe ô tô, ông Ẩn giải thích rằng nếu không thu như vậy thì có người lợi dụng "vào gửi xe cả tháng".

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thông tin việc chấn chỉnh tình trạng giữ xe kiểu "chặt chém"

Phản hồi lại ý kiến của bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa khẳng định ông có nêu ý kiến với hội đồng đấu giá bãi giữ xe của BV chứ không phải nêu kiến nghị với ông Ẩn, trong bài báo cũng không nói ông Khoa nêu ý kiến với ông Ẩn. "Ý tôi nói là trước đây đã nhận thấy việc thu như vậy là cao" – ông Khoa giải thích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước việc BV Đa khoa Quảng Nam thu tiền giữ xe ô tô với giá quá cao, không đúng quy định của cơ quan chức năng.

Cụ thể, lấy lý do "hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện, không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí", đơn vị trông giữ xe thu 10.000 đồng/giờ đối với xe ô tô. Dù có bảng niêm yết rõ ràng nhưng nhiều người không chú ý, không biết quy định này, khi gửi xe tại BV đã bị "chặt chém" từ hàng trăm ngàn đồng đến cả tiền triệu.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, BV Đa khoa Quảng Nam đã yêu cầu đơn vị trúng thầu chấm dứt việc thu tiền giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện vì không đủ điều kiện.

Ngoài ra, bệnh viện cũng yêu cầu điều chỉnh giảm giá tiền giữ xe máy, xe đạp so với hiện tại, theo đúng mức giá tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND năm 2017 của UBND TP Đà Nẵng.