Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe

Trần Thường

(NLĐO) – Ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết khi còn làm giám đốc, ông đã chỉ đạo điều chỉnh lại giá giữ xe cho phù hợp với Đà Nẵng, khi chưa thực hiện xong thì nghỉ hưu.

Sáng 10-10, sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng thu phí giữ xe ô tô kiểu "chặt chém" tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), phía BV không tổ chức trông giữ xe ở trong khuôn viên, đồng thời hạn chế xe ô tô đi vào bên trong BV như trước.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe - Ảnh 1.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe - Ảnh 2.

Sáng 10-10, nhiều lái xe ô tô không được đi vào bên trong khuôn viên bệnh viện như trước đó, khiến họ phản ứng

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam giải thích lý do hạn chế cho ô tô vào khuôn viên

Động thái này đã khiến một số người dân, tài xế phản ứng vì cho rằng điều này gây khó cho việc đưa đón bệnh nhân đi khám chữa bệnh, nhất là khi thời tiết mưa gió. Nhiều người cho rằng BV hủy bỏ việc thu phí giữ ô tô theo giờ với giá quá cao là hợp lý. Thay vào đó, có thể hạ mức giá thu tiền xuống và giới hạn thời gian đậu đỗ trong khuôn viên BV thì phù hợp hơn.

Về nội dung này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – cho biết hiện nay trong khuôn viên BV chưa có bãi đỗ xe ô tô nên BV sẽ không tổ chức trông giữ xe, đồng thời hạn chế ô tô vào khuôn viên để đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho xe cấp cứu ra vào.

Ông Khoa cho biết đối với bệnh nhân ra vào khám chữa bệnh, bệnh nhân xuất viện, BV sẽ cử hộ lý đưa bệnh nhân đến khu vực thuận tiện cho người nhà đưa đón.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe - Ảnh 3.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lên tiếng về giá giữ xe - Ảnh 4.

Bảng niêm yết giá giữ xe theo block mỗi giờ 10.000 đồng trước và sau khi đã tháo bỏ

Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nói gì?

Liên quan đến sự việc này, sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh", bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – đã có ý kiến phản hồi.

Theo ông Ẩn, nội dung bài báo có nêu rằng bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – có nói rằng cách đây 1-2 năm đã nhận thấy việc thu tiền giữ xe ô tô 10.000 đồng/giờ là bất cập và có ý kiến là không đúng. Ông Ẩn cho hay ông Khoa không hề có ý kiến gì sau nhiều lần họp về việc này.

Theo bác sĩ Ẩn, giá thu giữ xe có sự khác biệt giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Khi còn làm giám đốc, ông đã có chỉ đạo điều chỉnh lại giá thu cho phù hợp với Đà Nẵng (khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất). Ông cho biết đã phân công người thực hiện tổ chức đấu thầu lại bãi giữ xe, căn tin nhưng chưa xong thì nghỉ hưu.

Ông Ẩn nói rằng việc thu tiền giữ xe theo giá cũ là đúng với quy định của tỉnh Quảng Nam cũ. Về việc thu theo mỗi block 60 phút 10.000 đồng/xe ô tô, ông Ẩn giải thích rằng nếu không thu như vậy thì có người lợi dụng "vào gửi xe cả tháng".

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thông tin việc chấn chỉnh tình trạng giữ xe kiểu "chặt chém"

Phản hồi lại ý kiến của bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa khẳng định ông có nêu ý kiến với hội đồng đấu giá bãi giữ xe của BV chứ không phải nêu kiến nghị với ông Ẩn, trong bài báo cũng không nói ông Khoa nêu ý kiến với ông Ẩn. "Ý tôi nói là trước đây đã nhận thấy việc thu như vậy là cao" – ông Khoa giải thích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước việc BV Đa khoa Quảng Nam thu tiền giữ xe ô tô với giá quá cao, không đúng quy định của cơ quan chức năng.

Cụ thể, lấy lý do "hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện, không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí", đơn vị trông giữ xe thu 10.000 đồng/giờ đối với xe ô tô. Dù có bảng niêm yết rõ ràng nhưng nhiều người không chú ý, không biết quy định này, khi gửi xe tại BV đã bị "chặt chém" từ hàng trăm ngàn đồng đến cả tiền triệu.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, BV Đa khoa Quảng Nam đã yêu cầu đơn vị trúng thầu chấm dứt việc thu tiền giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện vì không đủ điều kiện.

Ngoài ra, bệnh viện cũng yêu cầu điều chỉnh giảm giá tiền giữ xe máy, xe đạp so với hiện tại, theo đúng mức giá tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND năm 2017 của UBND TP Đà Nẵng.

Tin liên quan

Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh

Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) buộc nhà thầu chấm dứt thu tiền giữ xe ô tô trái quy định, đồng thời giảm giá trông giữ xe đạp, xe máy.

Clip: Giá giữ ô tô tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị tố "cắt cổ"

(NLĐO) – Với mức 10.000 đồng/giờ/xe, nhiều người dân bức xúc cho rằng giá giá giữ xe ô tô tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là quá cao.

Sau lời hô “quay lại”, cuộc đời 6 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng rẽ lối

(NLĐO) – Khi thấy 2 người đi đường, chỉ sau lời hô "quay lại" của nam thanh niên ở Đà Nẵng, cả nhóm quay đầu xe truy đuổi, tấn công khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng khám chữa bệnh tỉnh Quảng Nam Bãi đỗ xe Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo