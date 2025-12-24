HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nguyễn Kim làm ăn ra sao sau 10 năm về tay người Thái?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau 10 năm rót hơn 200 triệu USD để thâu tóm Nguyễn Kim, Central Retail nay thoái toàn bộ vốn và chấp nhận lỗ tới 190 triệu USD

Ngày 23-12, giới kinh doanh trong nước bất ngờ khi nghe tin Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) sẽ chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Kim (chủ chuỗi siêu thị điện máy cùng tên) và các công ty con của Nguyễn Kim, với giá trị gần 1,14 tỉ baht (36 triệu USD). Đối tác nhận chuyển nhượng là Pico Holdings.

Đáng chú ý, mức giá thoái vốn chỉ bằng 1/6 khoản đầu tư ban đầu, sau gần 10 năm Central Retail rót hơn 200 triệu USD để thâu tóm và nắm quyền kiểm soát Nguyễn Kim.

Với thương vụ chuyển nhượng này, Central Retail sẽ ghi nhận khoản lỗ do giảm giá trị tài sản không bằng tiền mặt, ước tính một lần, khoảng 5,9 tỉ baht (khoảng 190 triệu USD) vào kết quả kinh doanh quý IV/2025.

Phía Centrail Retail Việt Nam cho biết đây là bước đi nằm trong chiến lược tái cấu trúc và tối ưu hóa danh mục đầu tư của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn và bền vững. 

Kinh doanh kém hiệu quả

Theo tìm hiểu, Central Retail bắt đầu đầu tư vào Nguyễn Kim từ năm 2015, khi mua 49% cổ phần tại Công ty NKT – đơn vị sở hữu chuỗi điện máy này. 

Thời điểm đó, Nguyễn Kim vẫn là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường bán lẻ điện máy chính hãng. 

Đến năm 2019, Central Retail tiếp tục mua nốt 51% cổ phần còn lại, nâng tỉ lệ sở hữu lên 100%. Giá trị thương vụ khi đó được công bố vào khoảng 2.600 tỉ đồng.

Sau khi về tay Central Retail, hệ thống Nguyễn Kim được đầu tư nâng cấp và mở rộng mạnh mẽ, có thời điểm lên đến hơn 70 trung tâm mua sắm trên toàn quốc. 

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không đạt kỳ vọng. Chuỗi này dần thu hẹp quy mô và đến nay chỉ còn khoảng 59 cửa hàng, con số khá khiêm tốn nếu so với hơn 2.000 điểm bán của Điện Máy Xanh – đối thủ đang chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính của Central Retail Corporation (CRC), trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng điện máy tại Việt Nam chỉ đạt 3.880 triệu baht, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến tập đoàn này quyết định rút lui khỏi Nguyễn Kim để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh khác.

Central Retail thóai vốn Nguyễn Kim: Thương vụ thất bại lớn trong ngành điện máy - Ảnh 2.

Central Retail vừa thoái toàn bộ vốn tại Nguyễn Kim với mức giá chỉ bằng khoảng 1/6 khoản đầu tư ban đầu.

Nguyễn Kim trước khi về tay người Thái

Nhìn lại quá khứ, Nguyễn Kim từng là biểu tượng của thị trường bán lẻ điện máy Việt Nam. Thành lập năm 1996 với trung tâm mua sắm đầu tiên trên đường Trần Hưng Đạo (TPHCM), Nguyễn Kim là một trong những doanh nghiệp tiên phong kinh doanh điện tử, điện máy chính hãng theo mô hình hiện đại. Cuối năm 2007, chuỗi này mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến ra thị trường phía Bắc.

Năm 2010, theo khảo sát của Nielsen, 99% người tiêu dùng bình chọn Nguyễn Kim là nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Việt Nam. Đến năm 2015, khi bán 49% cổ phần cho Central Group, Nguyễn Kim sở hữu 21 siêu thị điện máy trên cả nước và chiếm khoảng 12% thị phần, xếp trên Điện Máy Xanh (8%) và Điện Máy Chợ Lớn (7,5%). 

Giai đoạn 2015-2016, doanh thu của Nguyễn Kim đạt khoảng 9.500 tỉ đồng, được xem là con số rất ấn tượng thời điểm đó.

Tuy nhiên, lợi thế "người đi trước" nhanh chóng bị bào mòn khi Thế giới Di động đẩy mạnh mở rộng chuỗi Điện Máy Xanh. Chỉ trong vài năm, Điện Máy Xanh đã vươn lên dẫn đầu thị trường, hiện đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu của Tập đoàn Thế giới Di động.

Nguyễn Kim từng thử nghiệm hợp tác với FPT Shop để phát triển kênh thương mại điện tử vào năm 2019 nhưng kế hoạch này chỉ kéo dài vài tháng rồi dừng lại. Trong khi đó, xu hướng mua sắm online ngày càng bùng nổ. 

Báo cáo của Metric cho thấy doanh thu ngành hàng điện tử trên các nền tảng thương mại điện tử năm 2024 tăng tới 41%, tạo áp lực lớn lên các chuỗi bán lẻ truyền thống vốn phải gánh chi phí mặt bằng cao.

Về phía bên nhận chuyển nhượng, Pico là một thương hiệu điện máy quen thuộc tại miền Bắc. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2007, từng có thời điểm sở hữu khoảng 24 siêu thị vào năm 2020. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên website hiện nay, Pico chỉ còn khoảng 10 siêu thị đang hoạt động.

Trước khi Điện Máy Xanh bứt phá, Pico từng được xem là đối thủ đáng gờm trên thị trường điện máy miền Bắc. Việc Pico Holdings tiếp quản Nguyễn Kim được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho chuỗi điện máy lâu đời này, dù thách thức phía trước vẫn rất lớn trong bối cảnh thị trường bán lẻ điện máy đang thay đổi nhanh chóng.


