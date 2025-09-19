HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Two 2025-2026, khi cầm hòa chủ nhà Beijing Guoan với tỉ số 2-2 hôm 18-9.

Bị đánh giá thấp hơn Beijing Guoan nhưng đoàn quân HLV Poking gây bất ngờ với bàn mở tỉ số trận đấu do công Vitao ở phút 15. Không có "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải vì chấn thương nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn thể hiện sự lấn lướt đội chủ nhà về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm cầu môn.

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan- Ảnh 1.

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan- Ảnh 2.

Công an Hà Nội mất chiến thắng đáng tiếc

Thống kê toàn trận cho thấy Công an Hà Nội tung ra 29 cú sút với 9 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Tuy nhiên, sai lầm khâu phòng ngự khiến thầy trò ông Polking bị đối phương dẫn bàn ở hiệp 2. Nhờ pha lập công của China ở gần cuối trận, đại diện bóng Việt Nam mới có bàn gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm trong ngày ra quân giải đấu.

Đáng chú ý, màn ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên diễn ra gần cuối trận. Bắt nguồn từ việc cầu thủ He Yupeng nằm sân với ý định câu giờ, tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Alan bên phía Công an Hà Nội yêu cầu đối phương phải di chuyển ra biên để trận đấu được tiếp tục.

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan- Ảnh 4.

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan- Ảnh 5.

Khán giả Việt Nam cổ vũ Công an Hà Nội trên sân nhà của Beijing Guoan

Chứng kiến đồng đội bị gây sức ép, các cầu thủ đôi bên đã lao vào nhau xô xát, khiến trận đấu bị tạm ngưng gần 1 phút. Tiếp đó, các chai nước và vật thể lạ từ trên khán đài cũng lao thẳng vào mặt, người cầu thủ CLB Công an Hà Nội.

Lực lượng an ninh tại sân nhanh chóng được huy động đến vị trí "nóng" trên khán đài, nơi cổ động viên đội chủ nhà có hành động không đẹp.

Hình ảnh xấu xí này có thể khiến hai đội lẫn ban tổ chức trận đấu phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan- Ảnh 7.

HLV Polking nhận xét về trận hòa của Công an Hà Nội


Nam Định tìm chiến thắng, Công an Hà Nội quyết tạo bất ngờ

Nam Định tìm chiến thắng, Công an Hà Nội quyết tạo bất ngờ

CLB Nam Định và Công an Hà Nội sẽ ra quân vòng bảng AFC Champions League Two mùa giải 2025 - 2026

Trợ lý HLV đội Công an Hà Nội chạy khỏi sân, HLV Polking nhận thay thẻ vàng

(NLĐO) - Chiến thắng 3-0 của CLB CAHN đã xảy ra tình huống bất ngờ, khó hiểu khi trợ lý CAHN chạy khỏi sân và HLV Polking nhận thẻ vàng "trên trời rơi xuống".

Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

(NLĐO) - CLB CAHN đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Becamex TP HCM và HLV Polking đã có chia sẻ về học trò của HLV Anh Đức là Minh Khoa

CLB Công an Hà Nội AFC Champions League Two Nguyễn Quang Hải
