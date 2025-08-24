HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trợ lý HLV đội Công an Hà Nội chạy khỏi sân, HLV Polking nhận thay thẻ vàng

Tin ảnh: Quốc Anh

(NLĐO) - Chiến thắng 3-0 của CLB CAHN đã xảy ra tình huống bất ngờ, khó hiểu khi trợ lý CAHN chạy khỏi sân và HLV Polking nhận thẻ vàng "trên trời rơi xuống".

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 1.

Tối 24-8, CLB CAHN làm khách trên sân nhà CLB Becamex TP HCM ở trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2025-2026

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 2.

Đội khách sớm mở tỉ số từ phút thứ 3 do công của Alan

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 3.
Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 4.

Ở thời điểm có lợi thế dẫn bàn, trợ lý Pena Viegas bất ngờ nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 33

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 5.

Trợ lý CLB CAHN nhanh chóng phàn nàn với HLV trưởng Polking

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 6.

Thành viên ban huấn luyện CAHN tiến tới phân bua với trọng tài bàn Trần Ngọc Nhớ

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 7.
Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 8.

Trợ lý Viegas nhanh chóng rời sân khi trọng tài bàn gọi trọng tài chính Lê Vũ Linh vào sân vì phản ứng gay gắt của đội khách

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 9.

Lần lượt trợ lý Thành Lương...

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 10.

và một trợ lý ngoại được HLV Polking giao nhiệm vụ tìm trợ lý Viegas theo yêu cầu của trọng tài chính, nhưng đều bất thành

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 11.

Sau gần 5 phút gián đoạn trận đấu, theo luật không thể rút thẻ người không có mặt trên sân, trọng tài Vũ Linh đành phải rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Polking và nhận về một cái cúi lạy từ HLV CAHN

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 12.

Sau tình huống trên, Kizito Trung Hiếu có tình huống đánh nguội, nhận về thẻ vàng thứ 2 - thẻ đỏ gián tiếp khiến chủ nhà thi đấu thiếu người

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 13.

Thi đấu thiếu người, Becamex TP HCM nhận thất bại 0-3 trước CAHN

Trợ lý CAHN chạy trốn, HLV Polking nhận thay thẻ vàng - Ảnh 14.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Polking nói về thẻ vàng của mình: "Tôi là người rất chân thành, tình huống đó tôi là người ở đó, phản hồi với trọng tài là hãy để trận đấu diễn biến tiếp. Thẻ vàng cho trợ lý HLV là oan ức, anh ta không có phản ứng nào. Tôi không hề bênh nhân sự của mình, tôi chỉ nói lời chân thành. Ngoài tình huống thẻ vàng, thay vì đó là thẻ vàng cho tôi thì trọng tài làm tốt nhiệm vụ, kiểm soát, điều khiển trận đấu tốt".

 

Tin liên quan

Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

(NLĐO) - CLB CAHN đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Becamex TP HCM và HLV Polking đã có chia sẻ về học trò của HLV Anh Đức là Minh Khoa

CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

(NLĐO) - Khép lại vòng đấu thứ 2 V-League 2025-2026, CLB CAHN đánh bại chủ nhà Becamex TP HCM 3 bàn trắng, vươn lên vị trí nhì bảng.

Chân sút Việt kiều của Viettel gây ấn tượng

Mùa giải 2025-2026 là thời điểm CLB Thể Công Viettel lần đầu sử dụng nhóm cầu thủ Việt kiều.

Trợ lý CAHN Polking V-League
