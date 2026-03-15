Thời sự

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM

Phương Anh, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Ban quản lý chung cư thông tin nguyên nhân vụ cháy một căn hộ chung cư ở trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM do chập điện chiếc quạt

Chiều tối ngày 15-3, Ban quản lý tòa nhà chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM) đã gửi thông báo tới cư dân về vụ cháy một căn hộ trong tòa nhà. 

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 12 phút, sự cố cháy xảy ra từ một căn hộ ở tầng 7, block LB của chung cư. Đội PCCC cơ sở đã ngay lập tức triển khai các bước xử lý theo quy trình ứng phó sự cố PCCC của tòa nhà. 

Hệ thống báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, bao gồm phát tín hiệu báo động, kích hoạt các chức năng liên động và phát thông báo qua hệ thống loa trung tâm.

Thời điểm ghi nhận sự cố không ghi nhận có người bên trong căn hộ và cửa nhà đang khóa. Vào khoảng 10 giờ 15, đội chữa cháy cơ sở tiếp cận được bên trong căn hộ và tiến hành xử lý cháy bằng thiết bị trang bị tại khu vực hành lang tầng. Đám cháy cơ bản được khống chế vào khoảng 10 giờ.

Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 24, đội chữa cháy thuộc Đội CC&CNCH Khu vực 2 tới căn hộ và tiếp tục xử lý, ngăn chặn các nguy cơ cháy còn sót lại.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM - Ảnh 1.

Cư dân nháo nhào chạy xuống dưới đất

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM - Ảnh 2.

Vụ cháy xảy ra ở tầng 7 của chung cư

"Ngoài các tài sản thuộc căn hộ ảnh hưởng bởi vụ cháy, sự việc không ghi nhận thiệt hại về người hay các khu vực lân cận. Qua kiểm tra hiện trường, nguyên nhân được Đội CC&CNCH Khu vực 2 nhận định ban đầu là do chập điện quạt điện tại khu vực phòng ngủ (nơi xảy ra sự cố cháy)" – thông báo của Ban quản lý tòa nhà nêu.

Để hạn chế các trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai, Ban Quản lý tòa nhà cho biết sẽ triển khai rà soát hệ thống PCCC đúng định kỳ; tăng cường huấn luyện nội bộ về quy trình xử lý sự cố khi phát sinh tín hiệu báo cháy trong tòa nhà…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngay khi chuông báo cháy kêu và cư dân thấy khói bốc lên từ căn hộ ở tầng 7, block LB, đã báo bảo vệ kiểm tra và hàng trăm người từ các block của tòa nhà chạy xuống đất. Nhiều cư dân cho biết dù ở khác block nhưng ngay khi nghe chuông báo cháy và thông báo của Ban quản lý tòa nhà đã chạy xuống khu vực công viên nội khu.

"Do chung cư có tổng cộng 25 tầng với 5 block nên rất nhiều người đã đi bộ từ tầng 23-25 xuống đất. Rất may không có thiệt hại về người và đám cháy được dập tắt nhanh chóng" – chị Vân, một cư dân ở tầng 13, block LD của chung cư cho biết.

Vụ cháy xảy ra sáng 15-3


Tin liên quan

Cháy căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM

(NLĐO) – Đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 7 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM khiến cư dân hoảng hốt.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư, khu nhà trọ đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông đã được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, đúng quy trình tại điểm bỏ phiếu là chung cư, khu nhà trọ

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư ở phường An Khánh

(NLĐO) - Việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM.

cháy chung cư nguyên nhân vụ cháy cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ
