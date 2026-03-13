HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư, khu nhà trọ đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông đã được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, đúng quy trình tại điểm bỏ phiếu là chung cư, khu nhà trọ

Ngày 13-3, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP, trưởng đoàn kiểm tra số 8 cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra 2 điểm bỏ phiếu không thuộc trụ sở cơ quan nhà nước.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư , khu nhà trọ sẵn sàng cho Ngày hội non sông 2026 - Ảnh 1.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư , khu nhà trọ sẵn sàng cho Ngày hội non sông 2026 - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Thanh Nhân trao đổi với lãnh đạo phường Dĩ An về công tác chuẩn bị bầu cử

Kiểm tra tại Chung cư Opal, ông Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc bố trí khu vực bỏ phiếu, điều kiện cơ sở vật chất và phương án tổ chức phục vụ cử tri.

Ông nhấn mạnh các địa phương cần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời bố trí lối đi, khu vực hướng dẫn hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư , khu nhà trọ sẵn sàng cho Ngày hội non sông 2026 - Ảnh 3.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư , khu nhà trọ sẵn sàng cho Ngày hội non sông 2026 - Ảnh 4.

Điểm bỏ phiếu tại Chung cư Opal đã chuẩn bị xong xuôi các bước

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần chủ động xây dựng phương án phối hợp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để công tác tổ chức bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã đến kiểm tra tại điểm bỏ phiếu ở khu nhà trọ Hồng Phúc, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp.

Các điểm bỏ phiếu tại chung cư , khu nhà trọ sẵn sàng cho Ngày hội non sông 2026 - Ảnh 5.

Đoàn kiểm tra tại điểm bỏ phiếu khu nhà trọ Hồng Phúc

Tại đây, công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông đã được địa phương sắp xếp, bố trí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết khu nhà trọ Hồng Phúc được địa phương mượn làm điểm bỏ phiếu, nơi đây có khoảng 2.600 người sẽ đi thực hiện quyền cử tri vào ngày 15-3 tới đây.

cơ sở vật chất bầu cử chung cư đoàn kiểm tra HĐND TPHCM
