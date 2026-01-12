Nguyên nhân hoãn phiên toà xét xử cựu Giám đốc Đại học Huế

Sáng 12-1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế.

Các bị cáo gồm Lê Anh Phương (51 tuổi) - cựu Giám đốc ĐH Huế, cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế - và Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi) - cựu Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học của trường.



Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng nay.

Tuy nhiên, do nhiều bị hại, người liên quan và người làm chứng vắng mặt, cùng đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và luật sư, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, năm 2021, để đủ điều kiện đầu ra, học viên cao học phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1. Ông Lê Anh Phương đã tự ý chỉ đạo nâng mức thu từ 4,9 triệu đồng lên 7,5 triệu đồng/học viên, không thông qua Hội đồng Nhà trường, dù Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế chỉ quy định mức thu 4,9 triệu đồng và trích lại 30% cho đơn vị phối hợp.

Từ hai thông báo ban hành trong năm 2021, các bị cáo đã thu của 1.050 học viên hơn 7,8 tỉ đồng.

Sau khi chi trả theo quy định và trừ chi phí, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 3,1 tỉ đồng, trong đó ông Phương chiếm đoạt 3,07 tỉ đồng, ông Vinh hơn 64 triệu đồng.

Để khắc phục hậu quả, ông Lê Anh Phương đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo Vinh nộp 100 triệu đồng; cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 624 triệu đồng do những người liên quan giao nộp.



