Pháp luật

Nguyên nhân hoãn phiên toà xét xử cựu Giám đốc Đại học Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Cựu Giám đốc Đại học Huế bị truy tố tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền trên 3 tỉ đồng nhưng đã khắc phục hậu quả.

Sáng 12-1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế. 

Các bị cáo gồm Lê Anh Phương (51 tuổi) - cựu Giám đốc ĐH Huế, cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế - và Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi) - cựu Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học của trường.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Đại học Huế vì lý do vắng mặt nhân chứng - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng nay.

Tuy nhiên, do nhiều bị hại, người liên quan và người làm chứng vắng mặt, cùng đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và luật sư, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, năm 2021, để đủ điều kiện đầu ra, học viên cao học phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1. Ông Lê Anh Phương đã tự ý chỉ đạo nâng mức thu từ 4,9 triệu đồng lên 7,5 triệu đồng/học viên, không thông qua Hội đồng Nhà trường, dù Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế chỉ quy định mức thu 4,9 triệu đồng và trích lại 30% cho đơn vị phối hợp.

Từ hai thông báo ban hành trong năm 2021, các bị cáo đã thu của 1.050 học viên hơn 7,8 tỉ đồng. 

Sau khi chi trả theo quy định và trừ chi phí, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 3,1 tỉ đồng, trong đó ông Phương chiếm đoạt 3,07 tỉ đồng, ông Vinh hơn 64 triệu đồng.

Để khắc phục hậu quả, ông Lê Anh Phương đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo Vinh nộp 100 triệu đồng; cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 624 triệu đồng do những người liên quan giao nộp.


Tin liên quan

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương

(NLĐO) - Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, có sai phạm khi đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Cựu Giám đốc ĐH Huế đã nộp đủ số tiền tỉ chiếm đoạt trước khi hầu tòa

(NLĐO) - Cựu Giám đốc ĐH Huế đã bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng từ các học viên cao học muốn thi chứng chỉ ngoại ngữ B1.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng ngân hàng giả

(NLĐO)- Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật

chiếm đoạt tài sản hoãn phiên toà hội đồng xét xử ĐH Huế giám đốc ĐH Huế
