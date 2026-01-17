HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên nhân vụ xe khách lao xuống cống, 4 người tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tài xế không có nồng độ cồn, ma túy, nguyên xe ô tô lao xuống cống, lật nghiêng là do phanh xe bị kẹt.

Chiều 17-1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan chức năng đã có đánh giá nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày tại địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Ảnh: MXH

Theo đó, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cho là xe kẹt phanh và lao sang bên trái, sau đó tài xế đánh lái sang phải và tông vào biển báo, hộ lan tôn sóng đầu cầu, khiến xe lật xuống kè ốp mái đầu cầu dẫn đến vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để cấp cứu, điều trị kịp thời, đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho người bị nạn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Chiềng Hặc đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Thời điểm này, xe khách mang biển kiểm soát 26F-008.xx do ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1983, trú tại phường Tô Hiệu, Sơn La) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 6, đến đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hắc xe bất ngờ mất lái và lao xuống cống thoát nước bên phải đường, rồi lật nghiêng. Thời điểm này, trên xe có 18 người gồm 14 hành khách, 2 lái xe và 2 phụ xe.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với tài xế, không phát hiện nồng độ cồn và ma túy

