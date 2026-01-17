Xe khách lao xuống cống, lật nghiêng khiến 4 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 17-1. Vào thời gian này, xe ô tô khách biển số 26F-008.xx do tài xế N.V.H. (SN 1983, trú tại Sơn La) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 6, hướng Hà Nội - Sơn La. Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe khách tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Ảnh: MXH

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 tài xế, 2 phụ xe).

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với tài xế, không phát hiện cồn và ma túy.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.