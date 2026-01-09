Nguyễn Phi Hùng, CeCe Trương, Giang Hồng Ngọc hội ngộ trong đêm nhạc "Mùa chim én bay"

Từ trái sang: Nguyễn Phi Hùng, CeCe Trương và Giang Hồng Ngọc

Khán giả đang háo hức chờ đón được thưởng thức chương trình "Thay lời muốn nói" sẽ diễn ra tối 11-1 tại Nhà hát Truyền hình HTV với chủ đề "Mùa chim én bay". Chương trình khẳng định vị thế của thương hiệu như một điểm hẹn cảm xúc bền bỉ giữa đời sống hiện đại.

Nguyễn Phi Hùng dốc sức cho đêm nhạc

Hình ảnh chim én - sứ giả của mùa xuân - được chọn làm biểu tượng cho sự đổi mùa của đất trời, đồng thời cho mùa xuân trong nội tâm con người. "Những giai điệu thật đẹp viết về mùa xuân sẽ là những quyết định bắt đầu cho những ước mơ từng bị gác lại, và của niềm tin tưởng chừng nhỏ bé nhưng đủ sức nâng đỡ cả một hành trình dài. Tôi tin khán giả đến đêm nhạc này sẽ cùng chúng tôi dệt nên một ước mơ đẹp cho mùa xuân mới 2026" – ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc

Đêm nhạc "Mùa chim én bay" vì thế sẽ là một chủ đề mà khán giả sẽ nhận từ ca sĩ những lời mời gọi hãy sống chậm, sống sâu và sống tử tế hơn với chính mình.

Chương trình được dẫn dắt qua ba lớp cảm xúc: Khởi nguồn – Bay lên – Vững vàng. Đó cũng chính là ba trạng thái phổ quát của mọi hành trình đời người: nhận ra mình cần thay đổi, dám bước đi trong chông chênh, và cuối cùng là tìm thấy sự bình yên nội tại.

Cách cấu trúc này cho thấy ê kip sáng tạo đã chuẩn bị một đêm nhạc rất chu đáo, sẽ kể một câu chuyện hoàn chỉnh bằng âm nhạc và ký ức.

Thế mạnh của "Thay lời muốn nói"

Điểm mạnh lâu bền của "Thay lời muốn nói" vẫn là những lá thư khán giả – nơi đời sống thật, cảm xúc thật được đặt lên sân khấu không quá tô vẽ. Trong không gian ấy, âm nhạc không đóng vai trò phô diễn, mà là chiếc cầu nối để những tâm sự khó nói thành lời được cất lên một cách dịu dàng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

Danh sách nghệ sĩ tham gia như: Nguyễn Phi Hùng, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Giang Hồng Ngọc, Jolie Phương Trinh, Tùng Lâm, Đăng Quân, Nguyễn Kiều Oanh, Cece Trương, Nhã Thy, Tường Duy…hứa hẹn một sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thế hệ, nhiều màu giọng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tự sự và chia sẻ.

Không gian sân khấu sẽ được thiết kế như một khu vườn mùa xuân – nơi những mầm sống nảy nở theo từng câu chuyện, sẽ cho thấy dụng ý thẩm mỹ rõ ràng: không hoành tráng, không choáng ngợp, mà tinh tế, ấm áp và gợi mở.

Ở đó, sẽ được xem một chương trình ca nhạc đặc biệt và trong một trạng thái đầy cảm xúc, được dẫn dắt để lắng nghe chính mình giữa nhịp sống vốn ngày càng vội vã.

Đáng chú ý, bước sang năm 2026, "Thay lời muốn nói" có những đổi mới quan trọng: phát sóng đồng thời trên FM 99.9 MHz, mở rộng đội ngũ dẫn chuyện với sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường bên cạnh các gương mặt quen thuộc, và chủ động kể thêm những câu chuyện tử tế trong đời sống.

Những thay đổi này cho thấy chương trình ca nhạc của HTV trong năm 2026 đã mở rộng không gian lan tỏa cảm xúc, đưa tinh thần "lắng nghe và sẻ chia" đi xa hơn khỏi khuôn khổ một chương trình truyền hình.

Ở thời điểm mà không ít chương trình giải trí chạy theo tốc độ, hiệu ứng và sự gây sốc, "Thay lời muốn nói" của HTV vẫn chọn con đường chậm rãi, bền bỉ và nhân văn. Và "Mùa chim én bay" hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc để lại nhiều dư âm đẹp. Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cho rằng đây sẽ là một đêm nhạc để sau tất cả, ai cũng có thể bắt đầu lại, nhẹ nhàng như cánh én đầu xuân.



