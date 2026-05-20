Pháp luật

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị khởi tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại VTM, Bộ Công an khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng cùng hàng chục bị can khác.

Ngày 20-5, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã tập trung làm rõ dấu hiệu "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (Công ty VTM).

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai cùng 24 bị can vi phạm tài sản Nhà nước - Ảnh 1.

Các bị can từ trái qua phải, từ trên xuống: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Bình, Ngô Tiến Cương, Nguyễn Duy Nghiệp, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Văn Đức, Lê Xuân Định, Nguyễn Trường Giang bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 người liên quan.

Trong số này, 16 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long; Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân, Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS); Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc VNS; Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc LAMICO; Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc VTM; Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc và Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM, và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, về 2 tội danh gồm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai cùng hơn 20 bị can khác - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng. Ảnh: Đại Đoàn kết

Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Liên quan sai phạm tại địa phương, cơ quan điều tra khởi tố Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Đối với Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, cơ quan điều tra khởi tố về 2 tội danh gồm "Nhận hối lộ" và "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Trong khi đó, Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Trước đó, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM, về hai tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "nhận hối lộ", quy định tại điều 219 và điều 354 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Trường Giang, nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng và đo lường thuộc Công ty VTM, bị khởi tố về tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự.

Năm người bị khởi tố cùng về tội "đưa hối lộ" gồm: Nguyễn Văn Bình, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; Ngô Tiến Cương, giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; Nguyễn Duy Nghiệp, giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản An Bình; Nguyễn Xuân Tốt, giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; Nguyễn Văn Đức, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát. Riêng ông Lê Xuân Định bị khởi tố tội "môi giới hối lộ", quy định tại điều 365 Bộ luật Hình sự.

