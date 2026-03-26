Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị khai trừ Đảng

Ngày 26-3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã có thông cáo báo chí về kỳ họp định kỳ tháng 3 – 2026. Kỳ họp diễn ra vào ngày 25-3, do ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế chủ trì.

Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng - Đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, TP Huế; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Huế.

Phiên xét xử các bị cáo trong vụ đánh bạc do bà Vân làm thẩm phán, chủ toạ phiên toà.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay VKSND TP Huế), ông Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế khẳng định vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Vượng bằng hình thức khai trừ.

Trước đó, ngoài ông Vượng, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế về tội danh nhận hối lộ.

Ông Trần Xuân Phú (SN 1983, trú tại TP Huế) - Phó trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội VKSND TP Huế cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng tội danh nhận hối lộ.

Những người này được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc mà TAND TP Huế đã xét xử, tuyên án 7 bị cáo vào ngày 21-8-2025.