Pháp luật

Phó chánh án Toà dân sự TAND TP Huế bị khởi tố

Q.Nhật

(NLĐO) - Một nữ Phó Chánh án Toà dân sự của TAND TP Huế bị khởi tố để làm rõ hành vi nhận hối lộ của một bị cáo trong vụ án "đánh bạc và tổ chức đánh bạc".

Ngày 12-9, thông tin từ TAND TP Huế cho biết đã nhận được quyết định của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Toà Dân sự thuộc TAND TP Huế.

Phó chánh án Toà dân sự TAND TP Huế bị khởi tố- Ảnh 1.

Phiên xét xử các bị cáo trong vụ đánh bạc do bà Vân làm thẩm phán, chủ toạ phiên toà.

Trước đó, ngày 21-8, bà Vân được TAND TP Huế phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử 7 bị cáo cùng trú tại TP Huế trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Theo đó, bị cáo Nguyễn Lê Đức (SN 1993) bị tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Võ Huyền Linh Phương (SN 1995) bị phạt 70 triệu đồng; Le Vui Thi (SN 1976, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui) bị xử phạt 100 triệu đồng; Lê Văn Cu (SN 1978) 20 triệu đồng; Lê Thị Kim Hiền (SN 1986) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Phan Mỹ Huyền (SN 1996) 1 năm tù; Huỳnh Tạo (SN 1985)25 triệu đồng.

Cuối năm 2024, nhóm bị cáo nói trên bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông (nay là Công an phường An Cựu, TP Huế) phát hiện, làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo với số tiền giao dịch nhiều tỉ đồng.

Theo nguồn tin cho biết, bà Vân đã nhận hối lộ của ít nhất 1 bị cáo trong vụ án nói trên. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan.

