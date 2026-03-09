Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 9-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra số 11), và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra số 11) - chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển



Tham dự Hội nghị có: Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương và thành viên Đoàn Kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 11, nêu rõ việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra số 11) - chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển



Cùng với đó, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu; các thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị đến kiểm tra.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra số 11 Nguyễn Hồng Lĩnh, đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

"Nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng"

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho Đoàn Kiểm tra số 11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng".

Ngoài việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương xác định, với vai trò là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nên vấn đề thực hiện, vấn đề hành động là chính.

Cùng với đó, Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương hết sức quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không "nói một đằng làm một nẻo", mà làm tới cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Báo cáo tại cuộc làm việc cho thấy việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động số 05 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức bài bản theo yêu cầu của Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là cấp ủy đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan ban Đảng Trung ương, đã tập trung phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên tham mưu "đúng, trúng" cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đã phối hợp tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn thực hiện và chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy các cấp ủy trong Đảng bộ lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc.