Thể thao

Phạm Xuân Mạnh ghi "siêu phẩm" trước khi lên tuyển

Tường Phước

(NLĐO) - Không chỉ giúp Hà Nội FC cầm hòa Nam Định 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, "siêu phẩm" của Phạm Xuân Mạnh còn thể hiện vị thế trong đội tuyển Việt Nam

CLB Nam Định và Hà Nội FC - Clip: FPT Play

Nam Định có khởi đầu V-League 2025-2026 không suôn sẻ và nhà đương kim vô địch đang "khát" điểm số để trở lại cuộc đua bảo vệ "ngôi vương". Vì vậy, chuyến hành quân đến sân Thiên Trường tối 10-11 của Hà Nội FC được xem là thử thách khó với đội bóng thủ đô.

Sở hữu đội hình có chiều sâu chất lượng chuyên môn, đội bóng thành Nam chỉ cần 7 phút thi đấu để mở tỉ số, nhờ pha lập công của Lucas Alves. Bàn thắng của đội chủ nhà cũng khiến nhịp độ trận đấu nhanh chóng tăng lên, cống hiến cho người xem những màn đôi công "rực lửa".

Phạm Xuân Mạnh ghi "siêu phẩm" trước khi lên tuyển - Ảnh 1.

Phạm Xuân Mạnh ăn mừng "siêu phẩm" bàn thắng cùng đồng đội

Phút 31, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng khiến cầu trường Thiên Trường lặng tiếng. Sau các pha ban bật nhanh trước vòng 16m50 của đồng đội, tuyển thủ Việt Nam tung cú vô-lê đầy ngẫu hứng, đưa bóng đi cuộn vào góc xa khung thành Nam Định, khiến thủ thành Nguyên Mạnh ngớ người nhìn lưới nhà rung lên.

Hai bàn thắng trong hiệp 1 chia đều cho hai đội cũng là kết quả chung cuộc của trận cầu tâm điểm vòng 11 V-League 2025-2026. Kết quả này đưa Hà Nội FC vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 15 điểm, hơn Nam Định (thứ 10) đến 5 điểm.

Sau vòng 11, Xuân Mạnh sẽ cùng các đồng đội Thành Chung, Duy Mạnh, Hai Long và Tuấn Hải sẽ tập trung lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11-2025. Ngày 18-11, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ chạm trán tuyển Lào ở lượt đấu thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

(NLĐO) - Từng có thời điểm dẫn trước Ninh Bình FC đến hai bàn hôm 9-11 song CLB Công an TP HCM vẫn thua ngược với tỉ số 3-4 vì sai lầm phòng ngự cuối trận đấu

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 11 tối 9-11

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

(NLĐO) - Bàn thắng trên chấm phạt đền 11m của Nguyễn Trọng Đại giúp CLB Long An thắng Thanh niên TP HCM với tỉ số 1-0 ở vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia tối 9-11

V-League Hà Nội FC CLB Nam Định tuyển thủ Việt Nam Phạm Xuân Mạnh
