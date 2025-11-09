HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 11 tối 9-11

Hải Phòng và Đà Nẵng - Clip: FPT Play

Chưa đầy 20 phút thi đấu của hiệp 1, lần lượt Bùi Tiến Dụng và Tagueu lập công giúp chủ nhà Hải Phòng dẫn trước CLB Đà Nẵng đến hai bàn.

Đến phút 70 của trận đấu, Fred Friday tỏa sáng, ghi bàn giúp đội bóng đất Cảng có bàn thắng thứ 3 trước Đà Nẵng, nhấn chìm nỗ lực có điểm của đối phương.

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy - Ảnh 1.

Dan ngoại binh CLB Hải Phòng đẳng cấp vượt trội các đồng nghiệp khoác áo Đà Nẵng

Trước khi rời Lạch Tray với "bàn tay trắng", đội bóng sông Hàn tìm được bàn danh dự do công của ngoại binh Milan Makaric ở phút 89.

Với 6 thất bại, 4 trận hòa sau 11 trận đã đấu, CLB Đà Nẵng rớt xuống cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Bóng đá Đà Nẵng đối diện nguy cơ phải vật vã đua trụ hạng V-League như mùa trước, thậm chí có thể xuống hạng cuối mùa giải.

Diễn ra cùng ngày, CLB Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-1 khi tiếp đón Becamex TP HCM tại sân Vinh. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng, tạm đứng thứ 9 với 10 điểm, kém Becamex TP HCM vỏn vẹn 1 điểm sau 11 trận đã đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

(NLĐO) - Bàn thắng trên chấm phạt đền 11m của Nguyễn Trọng Đại giúp CLB Long An thắng Thanh niên TP HCM với tỉ số 1-0 ở vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia tối 9-11

Trung vệ cao 1,96 m giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trên sân nhà

(NLĐO) - Pha lập công của trung vệ Đinh Quang Kiệt giúp Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa Thanh Hóa với tỉ số 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026 tối 9-11

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF

(NLĐO) - Chủ nhà PVF-CAND gây bất ngờ khi cầm hòa 2-2 trước đội bóng mạnh Thể Công Viettel ở vòng 11 V-League 2025-2026 tối 8-11

V-League CLB Hải Phòng CLB Đà Nẵng Bóng đá Đà Nẵng
