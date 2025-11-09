Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

Hải Phòng và Đà Nẵng - Clip: FPT Play

Chưa đầy 20 phút thi đấu của hiệp 1, lần lượt Bùi Tiến Dụng và Tagueu lập công giúp chủ nhà Hải Phòng dẫn trước CLB Đà Nẵng đến hai bàn.

Đến phút 70 của trận đấu, Fred Friday tỏa sáng, ghi bàn giúp đội bóng đất Cảng có bàn thắng thứ 3 trước Đà Nẵng, nhấn chìm nỗ lực có điểm của đối phương.

Dan ngoại binh CLB Hải Phòng đẳng cấp vượt trội các đồng nghiệp khoác áo Đà Nẵng



Trước khi rời Lạch Tray với "bàn tay trắng", đội bóng sông Hàn tìm được bàn danh dự do công của ngoại binh Milan Makaric ở phút 89.

Với 6 thất bại, 4 trận hòa sau 11 trận đã đấu, CLB Đà Nẵng rớt xuống cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Bóng đá Đà Nẵng đối diện nguy cơ phải vật vã đua trụ hạng V-League như mùa trước, thậm chí có thể xuống hạng cuối mùa giải.

Diễn ra cùng ngày, CLB Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-1 khi tiếp đón Becamex TP HCM tại sân Vinh. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng, tạm đứng thứ 9 với 10 điểm, kém Becamex TP HCM vỏn vẹn 1 điểm sau 11 trận đã đấu.