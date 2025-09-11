HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vượt chấn thương, Thanh Nhàn tỏa sáng

TƯỜNG PHƯỚC

"Siêu phẩm" của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Yemen và anh được bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, chân sút sinh năm 2003 - Thanh Nhàn đã tỏa sáng, ghi bàn thắng quyết định giúp Việt Nam đánh bại Yemen để giành vé vào Vòng chung kết (VCK) giải đấu với vị thế đội nhất bảng C.

Bàn thắng giải tỏa áp lực

Nguyễn Thanh Nhàn là trụ cột của CLB PVF-CAND, nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu quốc tế vì chấn thương. Trước thềm Giải U23 Đông Nam Á 2025, Thanh Nhàn được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trên hàng công U23 Việt Nam, nhưng phải chia tay sớm vì dính chấn thương dây chằng cổ chân trái trong một buổi tập luyện cùng toàn đội.

Vượt chấn thương, Thanh Nhàn tỏa sáng - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Nhàn (22) chân sút nhiều tiềm năng của U23 Việt Nam (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Đây không phải là lần đầu tiền đạo trẻ này đánh mất cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Cũng vì chấn thương bất ngờ, Thanh Nhàn đã phải vắng mặt tại VCK Asian Cup 2023, không thể thi đấu trận tranh HCĐ SEA Games 32 và cũng mất suất tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Trước khi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, cầu thủ gốc Tây Ninh vừa bình phục sau chấn thương nên chỉ là phương án dự phòng trên hàng công. Trong trận cầu mang tính chất "chung kết" với U23 Yemen hôm 9-9, Thanh Nhàn vào sân từ băng ghế dự bị và nhanh chóng tỏa sáng.

Phút 70, khi các đồng đội dần đuối sức và hàng công bế tắc trước hàng phòng ngự vững chắc của U23 Yemen, Thanh Nhàn đã ban bật ăn ý cùng Văn Thuận bên cánh phải và tung cú sút hiểm hóc đưa bóng nằm gọn vào lưới Yemen.

"Sau khi lỡ hẹn với Giải U23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương, tôi rất vui và hạnh phúc khi ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026. Bàn thắng này cũng giúp tôi giải tỏa áp lực và có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong màu áo tuyển quốc gia" - Thanh Nhàn bày tỏ.

Kỹ năng "săn bàn" hiệu quả

Nguyễn Thanh Nhàn khởi đầu sự nghiệp bóng đá từ các giải thiếu nhi tại Tây Ninh. Năm 2019, Thành Nhàn đã tạo ấn tượng tại Giải U17 quốc gia, đến năm 2020 được HLV Philippe Troussier mời gọi gia nhập Trung tâm PVF.

Tại đây, Thanh Nhàn ghi 5 bàn thắng, góp công giúp PVF vô địch U17 quốc gia 2020, hai lần liên tiếp đăng quang U19 quốc gia (năm 2020, 2021), đồng thời đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U19 quốc gia 2021 với 7 pha lập công.

Năm 2022, Thanh Nhàn ra mắt đội một Phố Hiến tại Giải Hạng nhất quốc gia, ghi 10 bàn sau 20 trận và trở thành Vua phá lưới giải đấu. Mùa Giải Hạng nhất 2023, dù phải thi đấu trong tình trạng chấn thương nhưng anh vẫn ghi 10 bàn, tiếp tục giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời giúp PVF-CAND đoạt ngôi á quân. Bên cạnh đó, kỹ năng "săn bàn" hiệu quả của Thanh Nhàn cũng góp phần đưa đội nhà lần đầu lọt vào bán kết sân chơi Cúp Quốc gia mùa 2023.

Thanh Nhàn từng khoác áo U20 Việt Nam tham dự U20 châu Á 2023, cùng tuyển U22 quốc gia đoạt HCĐ tại SEA Games 2023. Ở cấp độ cao nhất của đội tuyển quốc gia, cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND có lần đầu ra mắt tuyển Việt Nam khi thi đấu với Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Anh được HLV Troussier triệu tập chuẩn bị cho Asian Cup 2023 nhưng phải rút lui vì chấn thương.

"Chiêu" xoay tua cầu thủ

Thắng U23 Yemen ở vòng loại U23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt vào VCK U23 châu Á, kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu với tên gọi này vào năm 2016. Trong lịch sử tham dự, thành tích ấn tượng nhất của U23 Việt Nam là ngôi Á quân tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 khá suôn sẻ, với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Tiếp đó, họ vượt qua U23 Singapore với tỉ số 1-0, trước khi khép lại hành trình bằng bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Yemen. Toàn bộ 3 trận đấu đều diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), nơi đoàn quân HLV Kim Sang-sik thể hiện lối chơi đa dạng, xoay tua đội hình hợp lý và ứng biến đấu pháp chiến thuật nhanh.

Với 9 điểm tuyệt đối và giữ sạch lưới, U23 Việt Nam thể hiện phong độ thi đấu ổn định ở cấp độ trẻ, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại đấu trường châu lục. HLV Kim thể hiện tài thao lược, sự khôn ngoan trong việc sử dụng nhân lực phù hợp với từng diễn biến trên sân đấu. 

Liên tục xoay tua cầu thủ, dàn đều lực lượng cũng giúp toàn đội hạn chế chấn thương, đủ thời gian hồi phục thể trạng để tiếp tục duy trì việc thi đấu với cường độ cao liên tục.

Nhãn quan đọc trận đấu nhạy bén cũng giúp chiến lược gia Hàn Quốc có những điều chỉnh, thay đổi đấu pháp kịp thời, mang lại hiệu quả tích cực. Những yếu tố mang tính chiến thuật này giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận và tìm được bàn thắng ở thời điểm quan trọng của trận đấu. 

"Từ năm 2016 đến nay, U23 Việt Nam chưa từng vắng mặt tại VCK U23 châu Á. Giải đấu diễn ra tại Ả Rập Saudi, sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục tạo nên bất ngờ, giống như lứa đàn anh từng làm được vào năm 2018.

Vượt chấn thương, Thanh Nhàn tỏa sáng - Ảnh 2.


