Pháp luật

Nguyễn Thúc Thùy Tiên: "Cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện vụ án"

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Các bị cáo trong vụ án kẹo Kera bắt đầu nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Chiều 19-11, trước khi HĐXX vào nghị án, 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera lần lượt nói lời sau cùng.

Bị cáo Lê Tấn Linh (cựu Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) mở đầu bằng lời cảm ơn và cho biết đây là những lời chân thành nhất của mình. Người này nói 36 năm cuộc đời không bằng những tháng ngày tạm giam, nơi đã giúp "học cách trưởng thành". 

Lê Tấn Linh bày tỏ sự tiếc nuối, hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra, ý thức được hậu quả nên đã chủ động thu hồi sản phẩm, mong muốn bồi thường cho khách hàng để thể hiện trách nhiệm.

"Qua việc này, tôi hiểu rằng mọi hành vi sai trái đều phải trả giá. Mong HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho tôi cơ hội được hưởng sự khoan hồng"- bị cáo Linh nói. Bị cáo gửi lời cảm ơn mẹ, người luôn dạy phải sống tốt và xin lỗi vì "một phút sai lầm, thiếu hiểu biết" đã khiến mẹ buồn lòng.

- Ảnh 1.

Lê Tấn Linh cũng bày tỏ xem vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những người làm kinh doanh: "Hãy đặt lợi ích của khách hàng và xã hội lên trên hết". 

Bị cáo Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận hành vi của mình đã gây ảnh hưởng tới khách hàng và tạo dư luận bức xúc. Bị cáo xin lỗi các đồng bị cáo vì đã "không hoàn thành tốt công việc, để mọi người bị liên lụy" và mong được HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) cho biết trong thời gian tạm giam, đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra sự tắc trách, thiếu sót trong hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã tin tưởng, hâm mộ; đồng thời nhắn nhủ các KOL rằng trước khi quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào cần phải kiểm chứng thông tin, tránh rơi vào hoàn cảnh như bị cáo hôm nay.

- Ảnh 2.

Phạm Quang Linh

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận ý thức được sai phạm của mình khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để phát ngôn sai sự thật, quảng cáo sản phẩm mà không kiểm chứng. Bị cáo nói trong thời gian bị tạm giam đã suy nghĩ rất nhiều và gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm vì mình. "Tôi mong sớm trở về với bố mẹ, để tiếp tục làm những việc có ích cho xã hội" - bị cáo Linh nói.

- Ảnh 3.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại toà

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng và yêu thương mình nhưng lại sử dụng sản phẩm gây hại cho sức khỏe. Bị cáo cho biết bản thân xuất phát từ mục đích tốt đẹp là phát triển vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, các bị cáo đã "quá non nớt, quá vội vàng, thiếu trách nhiệm", dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Bị cáo mong HĐXX xem xét khi lượng hình và nói lời cảm ơn cơ quan điều tra "vì đã phát hiện kịp thời, không để sản phẩm kém chất lượng tiếp tục ảnh hưởng đến người dân".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là bị hại?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là bị hại?

(NLĐO) - Luật sư cho rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng dùng sản phẩm kẹo Kera.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai các bước đi đều hỏi "giám đốc Dung"

(NLĐO)– Chủ tọa yêu cầu làm rõ trong thời gian chịu sự quản lý của Công ty Sen Vàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn tham gia kinh doanh...

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù

(NLĐO) - Sau phần xét hỏi công khai tại toà, đại diện VKSND TPHCM giữ quan điểm truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

