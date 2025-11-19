Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là bị hại?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là bị hại?

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Luật sư cho rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng dùng sản phẩm kẹo Kera.

Chiều 19-11, phiên xét xử 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera được tiếp diễn. Sau khi đại diện VKSND TPHCM luận tội và đề nghị mức án, các luật sư bắt đầu trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ.

Mở đầu, luật sư của bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021) thay mặt thân chủ gửi lời xin lỗi tới những người tiêu dùng đã mua và sử dụng kẹo Kera, đồng thời cảm ơn những người đã yêu mến, ủng hộ Thuỳ Tiên trong thời gian qua.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Luật sư cho rằng việc Thuỳ Tiên tham gia dự án xuất phát từ mục đích tốt đẹp là hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Các bị cáo thống nhất với nhau về việc thành lập một doanh nghiệp độc lập với Công ty Chị Em Rọt, dự kiến mang tên Công ty Kera Việt Nam. Đến nay bị cáo Thuỳ Tiên chưa nhận bất kỳ khoản chia lợi nhuận nào từ việc kinh doanh kẹo Kera, ngoài 68 triệu đồng tiền hoa hồng từ TikTok đối với các giỏ hàng được gắn trên tài khoản cá nhân.

Luật sư phân tích vai trò của Thuỳ Tiên trong dự án là quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; đại diện hình ảnh tham gia sự kiện và một số hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng.

Theo luật sư, Thuỳ Tiên chỉ biết chất lượng sản phẩm thông qua bản tự công bố do Công ty Asia phát hành. Không có chuyên môn về sức khỏe và thực phẩm, Thuỳ Tiên tin tưởng vào chất lượng sản phẩm được nhà sản xuất cung cấp.

Thuỳ Tiên có sử dụng sản phẩm kẹo Kera nên trong vụ án này, Thuỳ Tiên vừa là bị cáo, vừa là người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Từ nhiều lập luận khác, luật sư đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò của Thùy Tiên và áp dụng mức hình phạt khoan hồng, tạo điều kiện để bị cáo tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Về phía mình, bị cáo Thùy Tiên cho biết không có ý kiến tranh luận thêm.

Tin liên quan

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị mức án đến 2 năm 6 tháng tù

(NLĐO) - Sau phần xét hỏi công khai tại toà, đại diện VKSND TPHCM giữ quan điểm truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

CLIP: Hoa hậu Thùy Tiên và các bị cáo khác thừa nhận sai phạm trong vụ án kẹo Kera

(NLĐO) - Sáng nay Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs bị xét xử sau 6 tháng bị bắt vì lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Các bị cáo khai bất nhất về lý do tăng lợi nhuận cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên

(NLĐO) – Trước câu hỏi ai là người đề xuất tăng tỷ lệ góp vốn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, nhiều bị cáo đã có trả lời khác nhau

hoạt động thiện nguyện kera Thuỳ Tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo