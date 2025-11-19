Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là bị hại?

Chiều 19-11, phiên xét xử 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera được tiếp diễn. Sau khi đại diện VKSND TPHCM luận tội và đề nghị mức án, các luật sư bắt đầu trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ.

Mở đầu, luật sư của bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021) thay mặt thân chủ gửi lời xin lỗi tới những người tiêu dùng đã mua và sử dụng kẹo Kera, đồng thời cảm ơn những người đã yêu mến, ủng hộ Thuỳ Tiên trong thời gian qua.

Các bị cáo tại toà

Luật sư cho rằng việc Thuỳ Tiên tham gia dự án xuất phát từ mục đích tốt đẹp là hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Các bị cáo thống nhất với nhau về việc thành lập một doanh nghiệp độc lập với Công ty Chị Em Rọt, dự kiến mang tên Công ty Kera Việt Nam. Đến nay bị cáo Thuỳ Tiên chưa nhận bất kỳ khoản chia lợi nhuận nào từ việc kinh doanh kẹo Kera, ngoài 68 triệu đồng tiền hoa hồng từ TikTok đối với các giỏ hàng được gắn trên tài khoản cá nhân.

Luật sư phân tích vai trò của Thuỳ Tiên trong dự án là quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; đại diện hình ảnh tham gia sự kiện và một số hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng.

Theo luật sư, Thuỳ Tiên chỉ biết chất lượng sản phẩm thông qua bản tự công bố do Công ty Asia phát hành. Không có chuyên môn về sức khỏe và thực phẩm, Thuỳ Tiên tin tưởng vào chất lượng sản phẩm được nhà sản xuất cung cấp.

Thuỳ Tiên có sử dụng sản phẩm kẹo Kera nên trong vụ án này, Thuỳ Tiên vừa là bị cáo, vừa là người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Từ nhiều lập luận khác, luật sư đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò của Thùy Tiên và áp dụng mức hình phạt khoan hồng, tạo điều kiện để bị cáo tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Về phía mình, bị cáo Thùy Tiên cho biết không có ý kiến tranh luận thêm.