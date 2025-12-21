HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Tiến Minh giành HCĐ giải quốc tế ở tuổi 42

Quốc An

(NLĐO) - Nguyễn Tiến Minh với ngưởng tuổi ít ai kỳ vọng đoạt huy chương cho cầu lông Việt Nam ở quốc tế lại giành HCĐ ở Bangladesh International Challenge.

Ở tuổi 42, Nguyễn Tiến Minh tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một tượng đài cầu lông Việt Nam khi giành HCĐ tại giải Bangladesh International Challenge 2025, diễn ra từ ngày 16 đến ngày hôm qua (20-12).

Giải đấu nằm trong hệ thống của BWF này có tổng tiền thưởng 17.500 USD, quy tụ nhiều tay vợt trẻ cần tích lũy điểm xếp hạng. Cầu lông Việt Nam góp mặt hai đại diện ở vòng chính đơn nam là Lê Đức Phát và đàn anh Nguyễn Tiến Minh. Cả hai cùng tiến vào tứ kết nhưng chỉ Tiến Minh đi tiếp khi vượt qua tay vợt 18 tuổi người Ấn Độ Aditya Tripathi sau 3 set căng thẳng (21-14, 12-21, 22-20).

Trong khi đó, Đức Phát, hạt giống số 1 dừng bước sau thất bại 1-2 trước Jun Hui Marcus Lau (Singapore, hạt giống số 11).

img

TIến Minh giành HCĐ ở giải đấu cấp độ International Challenge (Ảnh: FBNV)

Tại bán kết, Tiến Minh thua hạt giống số 9 Numair Shaik (Ấn Độ) trong 2 set, qua đó giành HCĐ. Thành tích này cho thấy sự bền bỉ đáng nể của cựu tay vợt từng nằm trong top 5 thế giới, người vẫn đủ sức khiến các đàn em phải chao đảo.

Trước đó, Tiến Minh lần lượt vượt qua Tan Zhi Shen (Malaysia), hạt giống số 7 - Rajesh Srikar (Ấn Độ), hạt giống số 10 - Isaac Yang (Mỹ) Aditya Tripathi (Ấn Độ) với cùng tỉ số 2-0 để tiến vào tứ kết.

Ở các nội dung khác của giải đấu, cầu lông Việt Nam cũng gặt hái thêm thành tích với HCĐ đơn nữ của Nguyễn Thị Thu Huyền, HCĐ đôi nam của Bùi Thành Đạt - Nguyễn Đức Hồng Phúc và HCB đôi nam của cặp Đặng Khắc Đăng Khánh - Trần Hoàng Kha.


