Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương chắc chắn có huy chương tại SEA Games 33

Bước vào loạt trận tứ kết môn cầu lông SEA Games 33 chiều 12-12, Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương, đôi nữ được xem là “chắp vá” khi tay vợt trẻ 18 tuổi kết hợp cùng đàn chị nhiều kinh nghiệm là hai đại diện cuối cùng của cầu lông Việt Nam còn trụ lại.

Đối đầu với cặp đôi trẻ Philippines Mary Destiny Untal và Andrea Princess Hernandez, Trang và Phương khởi đầu khá chậm. Sau giai đoạn giằng co trong 5 điểm đầu, hai tay vợt Việt Nam dần nắm thế trận, dẫn 11-6 rồi bứt lên 15-7, 20-9. Dù để đối thủ cứu 2 match point, bộ đôi Việt Nam vẫn khép lại set 1 với tỉ số 21-11.

Vũ Thị Trang (trái) và Bùi Bích Phương chắc chắn có HC tại SEA Games 33 khi tiến vào bán kết đôi nữ

Sang set 2, với tinh thần đang lên, Trang và Phương thi đấu áp đảo hoàn toàn, không cho đối thủ nhiều cơ hội và thắng nhanh 21-10. Từ vòng đầu tiên đến trận đấu chiều nay, chiến thuật giữ sức trẻ của Bích Phương và kinh nghiệm của Vũ Thị Trang đã tạo nên bất ngờ cho Việt Nam.

Trước đó, môn cầu lông SEA Games 33 chứng kiến cú sốc lớn của đôi nữ “chắp vá” Việt Nam này khi bất ngờ quật ngã đôi chủ nhà Thái Lan, những tay vợt hạng 48 thế giới và là hạt giống số 3 ngay ở vòng đầu.

Với chiến thắng trong trận tứ kết, Trang và Phương giành quyền vào bán kết, đồng thời chắc chắn mang về huy chương cho cầu lông Việt Nam.

Ở nhánh đấu còn lại, đối thủ của họ cũng tạo bất ngờ khi loại đôi nữ Malaysia, những người đang đứng hạng 22 thế giới ở nội dung đôi.

Hai tay vợt Indonesia Meilysa Trias Puspitasari và Febriana Dwipuji Kusuma sẽ là đối thủ của Trang và Phương vào chiều mai, 13-12.