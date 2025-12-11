SEA Games 33: Thùy Linh, Đức Phát dừng bước sau 3 set đầu ở vòng đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

SEA Games 33: Thùy Linh, Đức Phát dừng bước sau 3 set đầu ở vòng đầu tiên

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Thùy Linh, Vũ Thị Trang và Đức Phát đều thất bại khi ra quân nội dung đơn nam, đơn nữ cho cầu lông Việt Nam. Hải Đăng là hy vọng duy nhất để tiến sâu.

Bước vào trận mở màn nội dung đơn nữ của bản thân, hạt giống số 4 Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt Indonesia Ni Kadek Dhinda Amartya, đối thủ mới 19 tuổi nhưng đang xếp hạng 82 thế giới.

Ở set đầu, Thùy Linh để đối thủ trẻ mở điểm, rồi cả hai kéo nhau vào cuộc rượt đuổi nghẹt thở tới mốc 8-8. Đúng lúc cần bứt lên, cô lại để Amartya khai thác tốt tốc độ và vượt xa 15-9. Không chấp nhận bị dẫn sâu, Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp ghi điểm để thu hẹp cách biệt, trước khi tạo cú lội ngược dòng ấn tượng 21-16.

Sang set hai, lợi thế tâm lý nghiêng về Thùy Linh khi đối thủ nhiều lần đánh cầu ra ngoài tặng điểm ở nửa đầu set. Thế nhưng càng đánh, tay vợt Indonesia càng lấy lại sự tự tin và dẫn 20-18.

img

Bị đặt vào thế nguy hiểm, Thùy Linh nỗ lực cứu match point, kéo điểm số về 20-20. Tưởng như cô sẽ khép lại trận đấu chỉ trong hai set, nhưng sự quyết đoán của Amartya ở thời điểm quyết định khiến Thùy Linh thua ngược 20-22.

Bước vào set quyết định, cả hai tiếp tục tạo nên thế trận giằng co, điểm số kè sát và không bên nào nới được khoảng cách quá 2 điểm. Tuy nhiên, sức trẻ và những pha tấn công dồn ép liên tục của Amartya khiến Thùy Linh lộ dấu hiệu xuống sức. Những lỗi đánh ở cuối trận khiến cô đành chấp nhận thất bại 14-21 trong set 3.

img

Ở trận đấu sớm hơn tại nội dung nữ, Vũ Thị Trang ra sân và cũng đã thất thủ trong 2 set đấu (19-21, 7-21)  khi gặp chủ nhà Supanida Katethong (hạng 12).

Như vậy, nội dung đơn nữ cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 đã khép lại khi cả hai tay vợt đại diện đều dừng bước ở vòng đầu tiên.

Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát cũng phải dừng bước sau 3 set đấu (21-17, 9-21, 19-21) trước tay vợt Indonesia Moh. Zaki Ubaidillah (hạng 48).

Trong chiều nay, niềm hi vong còn lại của Việt Nam là tay vợt số 1 Nguyễn Hải Đăng cũng dừng bước. Ngoài ra, Việt Nam sẽ còn tranh tài ở nội dung đôi nữ với 2 cặp đấu.

Tin liên quan

Thùy Linh thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân đồng đội nữ SEA Games 33

Thùy Linh thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân đồng đội nữ SEA Games 33

(NLĐO) - Ở trận ra quân nội dung đồng đội nữ của tuyển cầu lông Việt Nam, Thuỳ Linh ngược dòng kịch tính 2-1 trước tay vợt Malaysia, tạo lợi thế cho đồng đội.

Thùy Linh chưa thể phá "dớp", lần thứ 4 về nhì cấp độ Super 300

(NLĐO) - Thùy Linh tiếp tục lỡ hẹn chức vô địch Super 300 khi thua tay vợt Chiu Pin-chian (Đài Bắc Trung Hoa) ở chung kết Giải Hàn Quốc Masters 2025, sáng 9-11.

Hải Đăng lần thứ 2 vào bán kết giải cầu lông Super 100

(NLĐO) - Tay vợt Nguyễn Hải Đăng có lần thứ 2 liên tiếp tiến vào bán kết giải super 100 khi đánh bại đối thủ Malaysia tại tứ kết Giải Indonesia Masters II 2025

Vũ Thị Trang SEA Games 33 cầu lông Việt Nam Thùy Linh hải đăng Đức Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo