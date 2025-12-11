SEA Games 33: Thùy Linh, Đức Phát dừng bước sau 3 set đầu ở vòng đầu tiên

Bước vào trận mở màn nội dung đơn nữ của bản thân, hạt giống số 4 Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt Indonesia Ni Kadek Dhinda Amartya, đối thủ mới 19 tuổi nhưng đang xếp hạng 82 thế giới.

Ở set đầu, Thùy Linh để đối thủ trẻ mở điểm, rồi cả hai kéo nhau vào cuộc rượt đuổi nghẹt thở tới mốc 8-8. Đúng lúc cần bứt lên, cô lại để Amartya khai thác tốt tốc độ và vượt xa 15-9. Không chấp nhận bị dẫn sâu, Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp ghi điểm để thu hẹp cách biệt, trước khi tạo cú lội ngược dòng ấn tượng 21-16.

Sang set hai, lợi thế tâm lý nghiêng về Thùy Linh khi đối thủ nhiều lần đánh cầu ra ngoài tặng điểm ở nửa đầu set. Thế nhưng càng đánh, tay vợt Indonesia càng lấy lại sự tự tin và dẫn 20-18.

Bị đặt vào thế nguy hiểm, Thùy Linh nỗ lực cứu match point, kéo điểm số về 20-20. Tưởng như cô sẽ khép lại trận đấu chỉ trong hai set, nhưng sự quyết đoán của Amartya ở thời điểm quyết định khiến Thùy Linh thua ngược 20-22.

Bước vào set quyết định, cả hai tiếp tục tạo nên thế trận giằng co, điểm số kè sát và không bên nào nới được khoảng cách quá 2 điểm. Tuy nhiên, sức trẻ và những pha tấn công dồn ép liên tục của Amartya khiến Thùy Linh lộ dấu hiệu xuống sức. Những lỗi đánh ở cuối trận khiến cô đành chấp nhận thất bại 14-21 trong set 3.

Ở trận đấu sớm hơn tại nội dung nữ, Vũ Thị Trang ra sân và cũng đã thất thủ trong 2 set đấu (19-21, 7-21) khi gặp chủ nhà Supanida Katethong (hạng 12).

Như vậy, nội dung đơn nữ cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 đã khép lại khi cả hai tay vợt đại diện đều dừng bước ở vòng đầu tiên.

Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát cũng phải dừng bước sau 3 set đấu (21-17, 9-21, 19-21) trước tay vợt Indonesia Moh. Zaki Ubaidillah (hạng 48).

Trong chiều nay, niềm hi vong còn lại của Việt Nam là tay vợt số 1 Nguyễn Hải Đăng cũng dừng bước. Ngoài ra, Việt Nam sẽ còn tranh tài ở nội dung đôi nữ với 2 cặp đấu.