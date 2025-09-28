Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “song kiếm hợp bích” ở Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm giám khảo cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025

Tại buổi họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đảm nhận 2 vị trí tại cuộc thi: viết nhạc và làm giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh nhận lời mời vì ấn tượng với tên cuộc thi và thông điệp ban tổ muốn truyền tải.

Nguyễn Văn Chung bật mí anh mất hơn 2 tuần để hoàn thành ca khúc "Shine for Peace", đáp ứng những yêu cầu của ban tổ chức về giai điệu trẻ trung, hiện đại, có lời tiếng Anh và ca từ gần gũi với các bạn trẻ về thông điệp hòa bình.

Với anh, sự kết hợp với Duyên Quỳnh lần này chỉ là một mối duyên. Khi lựa chọn ca sĩ thể hiện, ban tổ chức đã ngỏ lời mời Duyên Quỳnh vì ở cô toát lên nguồn năng lượng trẻ trung, phù hợp với các bạn sinh viên.

"Đó là lý do ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam quyết định mời Duyên Quỳnh đồng hành. Tôi tin bạn cũng sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc lan tỏa ca khúc này đến với nhiều người hơn" - anh bày tỏ.

Về vai trò ban giám khảo, Nguyễn Văn Chung cho rằng mỗi người sẽ có tiêu chí khác nhau. Riêng nam nhạc sĩ, anh đánh giá cao nguồn năng lượng các ứng viên thể hiện thông qua câu chuyện, cách trình diễn, ứng xử…

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch: "Với tôi, đó là một yếu tố rất quan trọng để xứng đáng với danh hiệu cao nhất. Các bạn phải có khả năng truyền tải thông điệp thông qua phát ngôn, hành động lẫn cách đối xử với mọi người".

Nguyễn Văn Chung: Bí quyết giúp thí sinh Hoa hậu sinh viên vươn xa!

Dàn giám khảo cuộc thi

Nguyễn Văn Chung cho rằng khi làm giám khảo, chuyện dễ tính hay khó tính không quan trọng bằng sự động viên, giúp các bạn trẻ tiến bộ hơn qua cuộc thi. Theo anh, đích đến cuối cùng của "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" là tìm ra người phù hợp, xứng đáng với vương miện chứ không phải dò tìm lỗi sai của thí sinh.

"Các cuộc thi là sân chơi, hoạt động ngoại khóa để các bạn học hỏi, trau dồi bản thân. Khi có cơ hội, hãy thể hiện hết khả năng của mình. Kể cả khi các bạn còn thiếu sót, ban giám khảo sẽ cho lời khuyên để nâng cấp mình" - anh nhắn nhủ.

Điểm nhấn của "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025 chính là hành trình truyền hình thực tế, để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình; Đại sứ sinh viên nhân ái; Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn sẽ xây dựng hình tượng "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" được cộng đồng yêu thích và có sứ mệnh hoàn thành những dự án hỗ trợ sinh viên Việt Nam, các dự án cộng đồng và truyền cảm hứng cho giới trẻ về lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ hòa bình.

Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam" 2025

"Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025 được tổ chức với nhiều điểm nhấn thú vị khi mang thông điệp về hòa bình xuyên suốt, từ đó góp phần khẳng định vai trò của sinh viên là lực lượng trẻ kiến tạo tương lai, hội nhập và phát triển. Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức theo giấy phép số 451/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng ký ngày 25.7.2025.

Đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 28-12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng). Cô gái giành chiến thắng ngôi vị cao nhất sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, gói học bổng du học, quà tặng từ nhãn hàng, gói truyền thông… Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải á hậu cùng nhiều giải phụ khác.