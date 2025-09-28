Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ tiêu chí khi chấm thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “song kiếm hợp bích” ở Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm giám khảo cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025

Tại buổi họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đảm nhận 2 vị trí tại cuộc thi: viết nhạc và làm giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh nhận lời mời vì ấn tượng với tên cuộc thi và thông điệp ban tổ muốn truyền tải.

Nguyễn Văn Chung bật mí anh mất hơn 2 tuần để hoàn thành ca khúc "Shine for Peace", đáp ứng những yêu cầu của ban tổ chức về giai điệu trẻ trung, hiện đại, có lời tiếng Anh và ca từ gần gũi với các bạn trẻ về thông điệp hòa bình.

Với anh, sự kết hợp với Duyên Quỳnh lần này chỉ là một mối duyên. Khi lựa chọn ca sĩ thể hiện, ban tổ chức đã ngỏ lời mời Duyên Quỳnh vì ở cô toát lên nguồn năng lượng trẻ trung, phù hợp với các bạn sinh viên.

"Đó là lý do ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam quyết định mời Duyên Quỳnh đồng hành. Tôi tin bạn cũng sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc lan tỏa ca khúc này đến với nhiều người hơn" - anh bày tỏ.

Về vai trò ban giám khảo, Nguyễn Văn Chung cho rằng mỗi người sẽ có tiêu chí khác nhau. Riêng nam nhạc sĩ, anh đánh giá cao nguồn năng lượng các ứng viên thể hiện thông qua câu chuyện, cách trình diễn, ứng xử…

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch: "Với tôi, đó là một yếu tố rất quan trọng để xứng đáng với danh hiệu cao nhất. Các bạn phải có khả năng truyền tải thông điệp thông qua phát ngôn, hành động lẫn cách đối xử với mọi người".

Nguyễn Văn Chung: Bí quyết giúp thí sinh Hoa hậu sinh viên vươn xa!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên- Ảnh 2.

Dàn giám khảo cuộc thi

Nguyễn Văn Chung cho rằng khi làm giám khảo, chuyện dễ tính hay khó tính không quan trọng bằng sự động viên, giúp các bạn trẻ tiến bộ hơn qua cuộc thi. Theo anh, đích đến cuối cùng của "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" là tìm ra người phù hợp, xứng đáng với vương miện chứ không phải dò tìm lỗi sai của thí sinh.

"Các cuộc thi là sân chơi, hoạt động ngoại khóa để các bạn học hỏi, trau dồi bản thân. Khi có cơ hội, hãy thể hiện hết khả năng của mình. Kể cả khi các bạn còn thiếu sót, ban giám khảo sẽ cho lời khuyên để nâng cấp mình" - anh nhắn nhủ.

Điểm nhấn của "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025 chính là hành trình truyền hình thực tế, để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình; Đại sứ sinh viên nhân ái; Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn sẽ xây dựng hình tượng "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" được cộng đồng yêu thích và có sứ mệnh hoàn thành những dự án hỗ trợ sinh viên Việt Nam, các dự án cộng đồng và truyền cảm hứng cho giới trẻ về lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ hòa bình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên- Ảnh 3.

Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam" 2025

"Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" 2025 được tổ chức với nhiều điểm nhấn thú vị khi mang thông điệp về hòa bình xuyên suốt, từ đó góp phần khẳng định vai trò của sinh viên là lực lượng trẻ kiến tạo tương lai, hội nhập và phát triển. Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức theo giấy phép số 451/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng ký ngày 25.7.2025.

Đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 28-12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng). Cô gái giành chiến thắng ngôi vị cao nhất sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, gói học bổng du học, quà tặng từ nhãn hàng, gói truyền thông… Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải á hậu cùng nhiều giải phụ khác.

Tin liên quan

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, "cổ máy tạo hít" của làng nhạc Việt, tiết lộ rất hay được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ bí mật.

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

(NLĐO) - Say một đời vì em, dự án mang tính bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ.

Bước chuyển mình của "công chúa Gen Z" Thoại Nghi với AI

(NLĐO)- Thoại Nghi táo bạo mời đạo diễn AI đầu tiên thế giới làm MV "Đầu hàng đi" – cú lột xác ngoạn mục sau HIT "Dắt anh về nhà"

nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung đi tìm hoa hậu sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo