Thể thao

CĐV Thái Lan phản ứng "tiêu cực" dù thắng U23 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Ở lượt trận thứ hai giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1, nhưng fan Thái Lan lại bày tỏ nhiều ý kiến bất ngờ, chê trách cầu thủ.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam đã giúp thầy trò HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul tạm vươn lên dẫn đầu tại giải tứ hùng CFA Team China 2026. Điều này tạo nên lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, phần lớn NHM tỏ ra chê trách các tình huống kết thúc của những chân sút trẻ Thái Lan. Bên cạnh đó, một số ít tỏ ra phấn khích, đánh giá cao lối chơi tập thể, khả năng pressing và những pha phối hợp của đội nhà.

Theo đó, không ít ý kiến vẫn tỏ ra lo ngại về khả năng dứt điểm khi U23 Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Họ đánh giá lứa kế thừa này là một tương lai mù mịt cho đội tuyển quốc gia.

img

Một số bình luận trên fanpage của FAT như: "Sắc bén hơn tí nữa là thắng 3-0. Mà đúng là đặc sản của bóng đá Thái. Lứa nào cũng toàn phung phí cơ hội đến đau đầu. May mắn là vẫn thắng"; "Đá đấm gì mù mịt, thì mong chờ gì cho lứa kế thừa của tuyển quốc gia. Chơi quá tệ";... nhưng vẫn có lời khen ngợi lạc quan như "không chiến thắng nào thỏa mãn như trước Việt Nam".

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan khởi đầu như mơ khi ghi bàn ngay giây 30 nhờ tình huống dứt điểm của Thanakrit Chotimueangpak, bóng chạm chân cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần đưa thế trận cận bằng hơn, và tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. 

Sang hiệp 2, các điều chỉnh nhân sự giúp đội bóng áo trắng chơi chủ động hơn, song vẫn thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định.

Chung cuộc, U23 Thái Lan thắng 1-0, tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi U23 Việt Nam xếp cuối, sau U23 Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.


U23 Việt Nam có lợi thế lớn trước khi đấu Thái Lan ở giải giao hữu tại Trung Quốc

(NLĐO) - Trong trận đấu với U23 Việt Nam sắp tới, U23 Thái Lan sẽ thiếu vắng đến 2 trụ cột ở hàng thủ sau trận đấu với chủ nhà Trung Quốc.

