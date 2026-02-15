Nhà bán hàng online kể chuyện "bơi" trong hàng ngàn đơn hàng Tết Bính Ngọ

Trong mùa mua sắm cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận lượng đơn hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Áp lực giao hàng dồn dập trong những ngày cận Tết buộc doanh nghiệp phải linh hoạt xoay xở ở mọi khâu, từ chuẩn bị hàng hóa, vận chuyển đến truyền thông với khách hàng.

Theo anh Trần Lâm, CEO Julyhouse, các đơn hàng phát sinh trước Tết từ 2-3 ngày, đặc biệt là đơn liên tỉnh, gần như không thể giao kịp. Để giảm áp lực, doanh nghiệp chủ động khuyến nghị khách nội thành TPHCM lựa chọn dịch vụ giao nhanh hoặc hỏa tốc, cho phép shipper đến lấy hàng trực tiếp tại kho nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Với nhóm khách mua sát Tết nhưng sử dụng sau kỳ nghỉ, Julyhouse vừa triển khai các chương trình khuyến mãi, vừa chủ động thông báo rõ thời gian giao nhận để hạn chế phát sinh khiếu nại. Đồng thời, doanh nghiệp sắp xếp đóng gói sẵn hàng hóa trước 1-2 ngày khi các đơn vị vận chuyển tạm ngưng hoạt động, sẵn sàng xử lý ngay khi hệ thống giao nhận hoạt động trở lại.

“Minh bạch về thời gian giao hàng được đặt lên hàng đầu. Dịp Tết, số lượng shipper giảm, tốc độ giao nhận chậm hơn, nếu không thông tin rõ ràng rất dễ bị đánh giá tiêu cực” - anh Trần Lâm chia sẻ.

Nhà bán chia sẻ về cách xoay xở bán hàng trong dịp Tết

Là một nhà bán gia dụng, anh Trần Thanh Hào (TPHCM) cho biết lượng đơn tăng liên tục khiến nhân viên phải chia ca, làm việc xuyên đêm. Với những đơn phát sinh ngoài sàn, doanh nghiệp chủ động phân công nhân sự giao hàng trực tiếp, chấp nhận chi phí tăng gấp đôi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị vận chuyển.

Dù đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, khâu đóng gói và giao nhận vẫn chịu áp lực lớn do đơn hàng dồn dập vào những ngày cuối năm. Theo anh Hào, việc chấp nhận phát sinh thêm chi phí là cần thiết để giữ uy tín và đảm bảo trải nghiệm của khách hàng.

Trong khi đó, anh Lê Hải Vũ, Giám đốc điều hành Velasboost, chỉ ra nút thắt lớn nhất trong mùa cao điểm Tết nằm ở khâu vận chuyển, khi nhiều đơn vị giao hàng rơi vào tình trạng quá tải. Để xoay xở, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra tình trạng đơn, chủ động liên hệ với bưu tá; trong trường hợp không thể đến kho nhận hàng, nhà bán sẽ trực tiếp đưa hàng ra bưu cục.

Bên cạnh đó, Velasboost chủ động dự báo khả năng đơn hàng tăng đột biến trước và sau Tết để chuẩn bị nhân sự, đăng ký tăng ca cho bộ phận đóng gói. “Rủi ro sai sót hay hư hỏng được kiểm soát thông qua hệ thống phần mềm kho vận thiết kế riêng, giúp quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình vận hành” - anh Vũ cho biết.

Theo các nhà bán, xoay xở trong mùa cao điểm Tết không chỉ là tăng nhân lực hay chấp nhận chi thêm chi phí, mà quan trọng hơn là sự chủ động từ khâu chuẩn bị hàng hóa, phối hợp chặt chẽ với đối tác vận chuyển và minh bạch thông tin với khách hàng. Đây được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo giao hàng đúng hẹn và giữ vững uy tín trong mùa mua sắm lớn nhất năm.



