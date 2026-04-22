Nhà của 11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông, chính quyền họp khẩn

Tối 21-4, ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, đã đi kiểm tra hiện trạng và công tác ứng trực, theo dõi, khắc phục sự cố do sạt lở tại khu vực Đê tả sông Thao.

Sạt lở khiến nhà của 11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông. Ảnh: Xã Phong Châu

Trước đó, vào chiều cùng ngày, ông Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Phong Châu, cùng các ngành chức năng liên quan đã trực tiếp kiểm tra thực trạng sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của phòng chuyên môn xã Phong Châu, vào sáng 21-4, khu vực bờ kè đê tả Thao khu vực Km64+150 bị sạt lở khiến nền đất sụt lún từ 50-70 cm, các vết nứt xé mái và tường rộng từ 30-50 cm.

Đáng lo ngại, hiện tượng sụt lún đang diễn biến nhanh, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng ở mức rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân.

Trong cuộc họp khẩn với các hộ dân bị ảnh hưởng, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, Chủ tịch UBND phường Phong Châu đã yêu cầu người dân lập tức di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm. Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự được lệnh căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức trực chốt 24/24 giờ, không để người và phương tiện tiếp cận vùng sạt lở.

Chính quyền họp khẩn để ứng phó với tình trạng sạt lở. Ảnh: Xã Phong Châu

Ông Hoàng Anh Vũ cũng yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương khảo sát thiệt hại, tham mưu phương án xử lý và đề xuất hỗ trợ để đảm bảo ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng.