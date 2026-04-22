Nhà của 11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông, chính quyền họp khẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà của 11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông, chính quyền họp khẩn

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đoạn kè qua phường Phong Châu bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền phải họp khẩn, di dời 11 hộ dân.

Tối 21-4, ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, đã đi kiểm tra hiện trạng và công tác ứng trực, theo dõi, khắc phục sự cố do sạt lở tại khu vực Đê tả sông Thao.

11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông, chính quyền họp khẩn - Ảnh 1.

Sạt lở khiến nhà của 11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông. Ảnh: Xã Phong Châu

Trước đó, vào chiều cùng ngày, ông Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Phong Châu, cùng các ngành chức năng liên quan đã trực tiếp kiểm tra thực trạng sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của phòng chuyên môn xã Phong Châu, vào sáng 21-4, khu vực bờ kè đê tả Thao khu vực Km64+150 bị sạt lở khiến nền đất sụt lún từ 50-70 cm, các vết nứt xé mái và tường rộng từ 30-50 cm.

Đáng lo ngại, hiện tượng sụt lún đang diễn biến nhanh, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng ở mức rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân.

Trong cuộc họp khẩn với các hộ dân bị ảnh hưởng, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, Chủ tịch UBND phường Phong Châu đã yêu cầu người dân lập tức di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm. Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự được lệnh căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức trực chốt 24/24 giờ, không để người và phương tiện tiếp cận vùng sạt lở.

11 hộ dân có nguy cơ sụt xuống sông, chính quyền họp khẩn - Ảnh 2.

Chính quyền họp khẩn để ứng phó với tình trạng sạt lở. Ảnh: Xã Phong Châu

Ông Hoàng Anh Vũ cũng yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương khảo sát thiệt hại, tham mưu phương án xử lý và đề xuất hỗ trợ để đảm bảo ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận 43 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân.

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

(NLĐO) - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường bờ đông sông Lò Gạch Tây Ninh, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân

Hình ảnh kênh Tàu Hủ sạt lở, vỉa hè bị đứt gãy

(NLĐO) - Một đoạn bờ kênh Tàu Hủ bị sạt lở vào sáng nay tạo thành hố sâu nguy hiểm.

sạt lở họp khẩn Phú Thọ di dời khẩn cấp sông thao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo