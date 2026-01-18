Hình ảnh kênh Tàu Hủ sạt lở, vỉa hè bị đứt gãy

Ngày 18-1, Công an phường Chánh Hưng, TPHCM đang điều tra nguyên nhân một đoạn đường Ba Đình bị sụp xuống kênh Tàu Hủ.
Sáng cùng ngày, người dân sống ở đường Ba Đình (đoạn công viên Hưng Phú, phường Chánh Hưng) bất ngờ phát hiện một đoạn bờ kênh Tàu Hủ gãy nứt, đổ sập xuống kênh.
Tại hiện trường, đoạn sạt lở ăn sâu vào mặt đường, dài gần 50m, tạo thành hố sâu. Nhiều mảng nhựa đường, vỉa hè bị đứt gãy.
May mắn vụ việc không xảy ra thương vong.
Công an phường Chánh Hưng phối hợp các lực lượng liên quan đến phong toả, điều tra nguyên nhân.
