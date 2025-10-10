Nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và muốn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và muốn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Liên danh 2 nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và đề xuất Trung ương cho làm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51.

Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1(CC1) và Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương lập đề xuất làm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo phương thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BOT.

Nhà đầu tư BOT dừng thu phí đề xuất cải tạo Quốc lộ 51 - Ảnh 1.

Quốc lộ 51 hư hỏng được sửa chữa

Theo liên danh này, Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) là tuyến huyết mạch kết nối giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Hiện tuyến đường này hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc ổ gà, vệt lún, nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hỏng.

Vì vậy, tuyến đường này cần được khẩn trương đầu tư cải tạo, nâng cấp để vừa tăng năng lực thông hành vừa giảm tai nạn và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Theo CC1, trước đó, dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa cũ (nay là phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) thực hiện theo phương thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 3.140 tỉ đồng. 

Từ tháng 8-2020, dự án trên tạm dừng thu phí để giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm xác định thời gian thu phí chính thức của dự án.

Trong khi đó, BVEC đầu tư dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT với chiều dài 72,7 km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM).

Dự án này cũng đã tạm dừng thu phí từ tháng 1-2023 để xác định thời gian thu phí nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Liên danh cho rằng việc tạm dừng thu phí đối với 2 dự án trên khiến nhà đầu tư chưa hoàn được vốn đầu tư và chưa trả xong nợ vay các ngân hàng tài trợ vốn.

Nhà đầu tư BOT dừng thu phí đề xuất cải tạo Quốc lộ 51 - Ảnh 3.

Trạm BOT Quốc lộ 51 đã dừng thu phí từ tháng 1-2023

Phía CC1 và BVEC vẫn đang tích cực làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án, xác định chính xác số liệu quyết toán cuối cùng nhà đầu tư còn được thu hồi để hoàn vốn, trả nợ vay.

Liên quan Quốc lộ 51, UBND tỉnh Đồng Nai đang tính toán phương án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và các nút giao ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao với hương lộ 2.

Tin liên quan

Tài xế cân nhắc lộ trình di chuyển, Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang sửa chữa

Tài xế cân nhắc lộ trình di chuyển, Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang sửa chữa

(NLĐO)-Quốc lộ 51 nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng đang được sửa chữa, tài xế cân nhắc lựa chọn hướng di chuyển

Sửa chữa các “ổ gà” trên Quốc lộ 51, Đồng Nai

(NLĐO)-Quốc lộ 51 xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho việc đi lại của người dân và các phương tiện

Bức xúc trước clip 38 giây ghi lại cảnh 5 ô tô nối đuôi nhau vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Một đoạn clip ghi lại cảnh 5 ô tô thản nhiên vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phú Mỹ, TP HCM) khiến dư luận bức xúc

nhà đầu tư tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 BOT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo