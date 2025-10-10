Nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và muốn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51

Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1(CC1) và Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương lập đề xuất làm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo phương thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BOT.

Quốc lộ 51 hư hỏng được sửa chữa

Theo liên danh này, Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) là tuyến huyết mạch kết nối giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Hiện tuyến đường này hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc ổ gà, vệt lún, nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hỏng.

Vì vậy, tuyến đường này cần được khẩn trương đầu tư cải tạo, nâng cấp để vừa tăng năng lực thông hành vừa giảm tai nạn và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Theo CC1, trước đó, dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa cũ (nay là phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) thực hiện theo phương thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 3.140 tỉ đồng.

Từ tháng 8-2020, dự án trên tạm dừng thu phí để giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm xác định thời gian thu phí chính thức của dự án.

Trong khi đó, BVEC đầu tư dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT với chiều dài 72,7 km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM).

Dự án này cũng đã tạm dừng thu phí từ tháng 1-2023 để xác định thời gian thu phí nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Liên danh cho rằng việc tạm dừng thu phí đối với 2 dự án trên khiến nhà đầu tư chưa hoàn được vốn đầu tư và chưa trả xong nợ vay các ngân hàng tài trợ vốn.

Trạm BOT Quốc lộ 51 đã dừng thu phí từ tháng 1-2023

Phía CC1 và BVEC vẫn đang tích cực làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án, xác định chính xác số liệu quyết toán cuối cùng nhà đầu tư còn được thu hồi để hoàn vốn, trả nợ vay.

Liên quan Quốc lộ 51, UBND tỉnh Đồng Nai đang tính toán phương án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và các nút giao ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao với hương lộ 2.