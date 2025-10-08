HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tài xế cân nhắc lộ trình di chuyển, Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang sửa chữa

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Quốc lộ 51 nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng đang được sửa chữa, tài xế cân nhắc lựa chọn hướng di chuyển

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thông báo về việc triển khai sửa chữa cục bộ một đoạn tuyến trên Quốc lộ 51 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Tài xế cần lưu ý lộ trình di chuyển khi sửa chữa Quốc lộ 51 - Ảnh 1.

Sửa chữa trên Quốc lộ 51

Theo đó, đoạn đường sẽ được sửa chữa nằm trong phạm vi từ Km4+750 đến Km5+220, thuộc bên trái tuyến Quốc lộ 51 (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài trong vòng 4 ngày, từ ngày 7 đến hết ngày 10-10.

Trong suốt thời gian đơn vị thi công triển khai công trình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến này có thể sẽ bị hạn chế cục bộ.

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân, doanh nghiệp vận tải và các tổ chức có phương tiện thường xuyên lưu thông qua Quốc lộ 51 chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tránh đi vào đoạn đường đang thi công.

Tuân thủ tuyệt đối hệ thống biển báo, rào chắn, cũng như hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Tài xế cần lưu ý lộ trình di chuyển khi sửa chữa Quốc lộ 51 - Ảnh 2.

Thời gian sửa chữa diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 7 đến 10-10)

Không dừng, đỗ xe trái phép trong phạm vi công trường nhằm đảm bảo an toàn và không gây cản trở dòng xe lưu thông.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường lực lượng túc trực, phối hợp với đơn vị thi công và các địa phương liên quan để phân luồng, điều tiết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là xe vượt rào chắn, đi sai làn, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

