Kinh tế

Nhà đầu tư cá nhân lại "đu đỉnh" khi hàng loạt cổ phiếu dầu khí nằm sàn

V.Vinh. Đồ họa AI

(NLĐO) - Sau một vài phiên tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí bị bán tháo dữ dội khiến cả thị trường suy yếu, VN-Index chốt phiên 19-5 giảm hơn 15 điểm

Khởi động phiên giao dịch ngày 19-5, thị trường tiếp tục duy trì quán tính phục hồi từ chiều hôm qua. Chỉ số VN-Index mở cửa trong sắc xanh tại 1.915,45 điểm và có thời điểm tiến lên mốc cao nhất trong ngày ở 1.933,11 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán chực chờ ở vùng giá cao nhanh chóng xuất hiện.

Bước sang phiên chiều, nhịp độ xả hàng bất ngờ tăng tốc, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu dầu khí tăng nóng những ngày qua, khiến đồ thị VN-Index lao dốc mạnh. 

Chỉ số có lúc lùi sâu về mốc 1.902,29 điểm trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm vào cuối ngày. Chốt phiên, VN-Index dừng tại 1.912,93 điểm, giảm 15,01 điểm (tương đương 0,78%) so với tham chiếu.

Diễn biến tiêu cực thể hiện rõ nét nhất tại rổ vốn hóa lớn VN30 khi chỉ số này đánh mất 18,92 điểm (-0,92%), lùi về 2.027,45 điểm. Độ rộng trên sàn HoSE nghiêng hẳn về bên bán với 223 mã giảm giá, áp đảo hoàn toàn so với 90 mã tăng và 61 mã đứng giá.

Nhà đầu tư cá nhân đu đỉnh khi cổ phiếu dầu khí giảm mạnh ngày 19 - 5 - Ảnh 2.

Sau một vài phiên tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí bị bán tháo dữ dội khiến cả thị trường suy yếu, VN-Index chốt phiên 19-5 giảm hơn 15 điểm. Ảnh minh họa AI

Tâm điểm chú ý của phiên giao dịch hôm nay thuộc về đợt bán tháo diện rộng tại nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng. Sau khi sắm vai "người hùng" ngược dòng cứu thị trường ở phiên trước, nhóm này đã vấp phải áp lực chốt lời vô cùng quyết liệt. Sắc xanh lơ (giảm sàn) và đỏ đậm bao trùm toàn bộ nhóm ngành. Cụ thể, PLX giảm kịch sàn 7%, GAS lùi sâu 7%, BSR mất 6,9%, PVD rớt 7%, PVS giảm 5,9% và PVT giảm 6,9%. Sự đảo chiều chóng vánh của nhóm dầu khí đã lấy đi đáng kể điểm số của VN-Index và tác động tiêu cực đến tâm lý chung.

Sức ép cũng gia tăng tại nhóm ngân hàng, khiến nhiều mã blue-chip lùi dưới mốc tham chiếu và trở thành gánh nặng cho thị trường. Các mã giao dịch kém khả quan có thể kể đến VPB (-2,6%), BID (-2,3%), TCB (-1,4%), CTG (-1,4%) và MBB (-1,8%). Ở chiều ngược lại, VCB trở thành trụ đỡ hiếm hoi khi duy trì mức tăng 1,9%, cùng với sự khởi sắc của MSB (+4%), phần nào kìm hãm đà rơi tự do của chỉ số chung.

Tại nhóm bất động sản và "họ" Vingroup, sự phân hóa diễn ra khá rõ rệt. Trong khi NVL (-2,6%), DIG (-1,3%) hay CEO (-2,2%) chìm trong sắc đỏ, thì các cổ phiếu như VHM (+1,9%), VRE (+1,2%) và PDR (+1,8%) lại nỗ lực lội ngược dòng, giữ được sắc xanh để cân bằng lại thị trường. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sự phân lớp khi VND (+1,8%), VIX (+1,3%), HCM (+1,4%) duy trì đà tăng nhẹ, trái ngược với diễn biến điều chỉnh của SSI (-1,2%) hay SHS (-1,1%).

Nhà đầu tư cá nhân đu đỉnh khi cổ phiếu dầu khí giảm mạnh ngày 19 - 5 - Ảnh 3.

Đồ họa AI.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong phiên điều chỉnh hôm nay là sự bùng nổ của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE vượt mốc 30.000 tỉ đồng, đạt 30.057,72 tỉ đồng với hơn 986 triệu cổ phiếu được sang tay. Mức thanh khoản "tỉ USD" này cho thấy áp lực phân phối là rất lớn nhưng đồng thời lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp cũng sẵn sàng nhập cuộc để hấp thụ lượng hàng bán ra.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là một biến số không mấy tích cực. Khối ngoại duy trì đà bán ròng với giá trị 610,28 tỉ đồng trên HoSE (tổng mua 2.938,70 tỉ đồng, tổng bán 3.548,98 tỉ đồng), tiếp tục tạo thêm gánh nặng lên rổ cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trái ngược với nhịp giảm sâu trên sàn HoSE, hai sàn còn lại vẫn ghi nhận diễn biến giằng co tích cực nhẹ nhờ lực đỡ cục bộ từ một số mã vừa và nhỏ. HNX-Index chốt phiên tăng 0,25 điểm (+0,10%) lên 259,50 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,03 điểm (+0,02%) lên 125,93 điểm.

Theo giới quan sát, phiên giảm điểm với thanh khoản lớn ngày 19-5 cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang hiện hữu rõ rệt khi VN-Index vận động quanh vùng đỉnh lịch sử. Sự luân chuyển dòng tiền diễn ra chớp nhoáng giữa các nhóm ngành đòi hỏi sự thận trọng cao độ trong các quyết định giải ngân tiếp theo.

Chứng khoán 18-5: Dòng tiền lớn quay lại, ngân hàng và dầu khí dẫn sóng

(NLĐO) - Phiên giao dịch đầu tuần (18-5) tiếp tục mang đến những nhịp đập giằng co nghẹt thở cho giới đầu tư

Chứng khoán 13-5: Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí bùng nổ?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 13-5 ghi nhận diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán khi áp lực bán mạnh xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Hải Phòng xem xét thu phí 0 đồng sử dụng hạ tầng mặt hàng xăng, dầu, khí

(NLĐO)- UBND TP Hải Phòng trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí.

